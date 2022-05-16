ماذا قالت حركة فتح عقب فوز قائمتها بانتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين؟

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة فتح، مساء اليوم الاثنين، على فوزه قائمتها في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين، والتي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقالت الحركة: إن "فوزنا بانتخابات نقابة المحامين دليل واضح على سلامة النهج الوطني للحركة، والذي يحرص دائما على المصلحة العليا لشعبنا العظيم بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة التي ارتهن لها البعض على حساب الهم الوطني واحتياجات الناس".هذا فازت قائمة حركة فتح في انتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين للدورة الإنتخابية 2022-2025، والتي جرت يوم أمس في كافة محافظات الوطن، وحصلت على 11 مقعدا من اصل 15، بعد فرز الاصوات والتي انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم.