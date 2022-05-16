النائب زيدان يدعو لوقفة جادة لمواجهة سياسة الإهمال الطبي

رام الله - دنيا الوطنقال النائب في المجلس التشريعي المُنحل عبد الرحمن زيدان: إن "الأسير المحرر الشهيد إيهاب زيد الكيلاني هو ضحية جديدة لسياسية الإهمال الطبي في سجون الاحتلال".وأشاد زيدان بالشهيد الكيلاني وسيرته وأخلاقه وصفاته، وقال: "عرفناه في سجون الاحتلال، وعرفنا عنه كل الصدق والخير، والمحبة للغير ومن الغير، والهمة العالية في العمل والعطاء".ودعا لوقفة جادة لمواجهة سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، ومتابعتها بشكل حثيث، لافتًا إلى "أننا أصبحنا لا نعول على الموقف الرسمي".وأكد زيدان على أن الاحتلال يمارس الإهمال الطبي بحق الأسرى بشكل متعمد، مشيرًا إلى أنه "رغم المطالبات المتكررة لمتابعة المرضى إلا أن الاحتلال في العادة يهمل المتابعة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للأسرى".وأضاف: "كنا في السجون نواجه حالات مثلا من مرضى السرطان والتي تكون بادية عليهم علامات المرض بشكل واضح، ونطالب الاحتلال بمتابعتها، إلى أن كل تلك المطالب تواجه بحبة أكمول أو الإهمال".واستشهد، اليوم الاثنين، الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني، بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اكتشاف إصابته بالسرطان بعد فترة وجيزة من تحرره من سجون الاحتلال.