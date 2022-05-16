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شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد وليد الشريف بالقدس واستعدادات لتشييعه

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد وليد الشريف بالقدس واستعدادات لتشييعه
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، أن طواقمها في مدينة القدس المحتلة تسلمت جثمان الشهيد وليد الشريف (24 عاما) من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد احتجاز ليومين.

وذكرت الجمعية أنها توجهت بجثمان الشهيد إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، قبل أن يتم الصلاة عليه في المسجد الأقصى، وسط دعوات مقدسية بضرورة المشاركة الحاشدة في موكب التشييع.

وانتشرت قوات الاحتلال في القدس المحتلة، تزامنا مع تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف، المقرر تشييعه من المسجد الأقصى، عقب صلاة العشاء مباشرة.

وقبل لحظات من تسليم جثمان الشهيد المقدسي الشريف إلى الهلال الأحمر بالقدس، انتشر جنود الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة المحيطة بمستشفى المقاصد.

وتجمع عشرات المقدسيين أمام المستشفى، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الشهيد وليد الشريف، قبل مواراته الثرى في مقبرة المجاهدين بالقدس المحتلة.

وانطلقت دعوات فلسطينية بضرورة الحشد والمشاركة الواسعة في جنازة تشييع الشهيد الشريف، وذلك تكريما لبطولته في الدفاع عن المسجد الأقصى.

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