عاجل

  • القناة 12 الإسرائيلية: جيش الاحتلال يفحص تفعيل مروحيات قتالية ضد عشرات المسلحين في جنين

مباشر | سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة

شؤون فلسطينية

افتتاح واجب العزاء للشهيدة "أبو عاقلة" في سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي

افتتاح واجب العزاء للشهيدة "أبو عاقلة" في سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي
السفير الفرا
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ، سجل عزاء للراحلة الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وذلك بمقر السفارة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقد أمَّ السفارة عدد من المسؤولين الرسميين، روساء البعثات الدبلوماسية العربية والدولية، رئيس بلدية بروكسيل وعدد من النواب الفيدرالين والإقليمين البلجيكيين و نواب من البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى ناشطين من حركة التضامن والمجتمع المدني وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية.

وأشاد المعزون بما قدمته الشهيدة أبو عاقلة للصحافة العربية، وجسدت من خلاله نقل القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

كما عبروا عن إدانتهم واسـتنكارهم الشديد لهذه الجريمة البشـعة المزدوجة، والتي تمثلت بإعدام أبو عاقلة وكذلك الاعتداء على حرمة جنازتها وقمع المعزين بطريقة وحشية، في سابقة خطيرة لم يتخيلها أحد.

و شكر السفير عبد الرحيم الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ حسن حضورهم، مؤكداً أن هذه الجريمة البشعة بهدف قتل صوت فلسطين الإعلامي وترويع الصحافيين.

كما وطالب الفرا، بمحاسبة مرتكبيها وإيقاف سياسة ازدواجية المعايير من طرف المجتمع الدولي وطالب بتسمية شوارع وساحات في مدن الاتحاد الأوروبي باسم الشهيدة أبو عاقلة.



أخبار ذات صلة

طالع مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في دورته رقم (159)

طالع مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في دورته رقم (159)

إدانات لاختطاف الاحتلال عدداً من النشطاء بالداخل المحتل

إدانات لاختطاف الاحتلال عدداً من النشطاء بالداخل المحتل

انتشار عسكري للاحتلال بالقدس وإخطارات هدم في قلقيلية وجنين

انتشار عسكري للاحتلال بالقدس وإخطارات هدم في قلقيلية وجنين

وفاة شاب متأثراً بإصابته في حادث سير وسط قطاع غزة

وفاة شاب متأثراً بإصابته في حادث سير وسط قطاع غزة

نادي الأسير: الشهيد الكيلاني ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبيّ

نادي الأسير: الشهيد الكيلاني ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبيّ

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

استشهاد الأسير المحرر إيهاب الكيلاني بسبب الإهمال الطبي

استشهاد الأسير المحرر إيهاب الكيلاني بسبب الإهمال الطبي

الأوقاف بغزة تُكرم الفائزين في مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير

الأوقاف بغزة تُكرم الفائزين في مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

افتتاح واجب العزاء للشهيدة &#34;أبو عاقلة&#34; في سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي

افتتاح واجب العزاء للشهيدة "أبو عاقلة" في سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي

نادي الأسير: الشهيد الكيلاني ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبيّ

نادي الأسير: الشهيد الكيلاني ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبيّ

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

الأوقاف بغزة تُكرم الفائزين في مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير

الأوقاف بغزة تُكرم الفائزين في مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

الهدمي يدعو للضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ القطار الهوائي بالقدس الشرقية

الهدمي يدعو للضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ القطار الهوائي بالقدس الشرقية

منوعات

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

عربي

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

لبنان: القوات تتقدم على حزب الله في الانتخابات البرلمانية

لبنان: القوات تتقدم على حزب الله في الانتخابات البرلمانية

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في &#34;نيوم&#34; ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في "نيوم" ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

أمير قطر يبحث &#34;مستجدات إقليمية ودولية&#34; في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

أمير قطر يبحث "مستجدات إقليمية ودولية" في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا