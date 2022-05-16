افتتاح واجب العزاء للشهيدة "أبو عاقلة" في سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي

وقد أمَّ السفارة عدد من المسؤولين الرسميين، روساء البعثات الدبلوماسية العربية والدولية، رئيس بلدية بروكسيل وعدد من النواب الفيدرالين والإقليمين البلجيكيين و نواب من البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى ناشطين من حركة التضامن والمجتمع المدني وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية.



وأشاد المعزون بما قدمته الشهيدة أبو عاقلة للصحافة العربية، وجسدت من خلاله نقل القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.



كما عبروا عن إدانتهم واسـتنكارهم الشديد لهذه الجريمة البشـعة المزدوجة، والتي تمثلت بإعدام أبو عاقلة وكذلك الاعتداء على حرمة جنازتها وقمع المعزين بطريقة وحشية، في سابقة خطيرة لم يتخيلها أحد.



و شكر السفير عبد الرحيم الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ حسن حضورهم، مؤكداً أن هذه الجريمة البشعة بهدف قتل صوت فلسطين الإعلامي وترويع الصحافيين.





كما وطالب الفرا، بمحاسبة مرتكبيها وإيقاف سياسة ازدواجية المعايير من طرف المجتمع الدولي وطالب بتسمية شوارع وساحات في مدن الاتحاد الأوروبي باسم الشهيدة أبو عاقلة.

