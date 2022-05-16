إدانات لاختطاف الاحتلال عدداً من النشطاء بالداخل المحتل

رام الله - دنيا الوطنأدانت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، اليوم الاثنين، استمرار الاحتلال في اختطاف عدد من النشطاء في الداخل المحتل وممارسة أساليب المطاردة والتهديد بحقهم.وقالت الهيئة: إن "استمرار مسلسل الملاحقة والاعتقالات بحق نشطاء الداخل لن يثني شعبنا عن دوره الكفاحي والنضالي من أجل استرداد حريته".ودعت مؤسسات الدفاع عن حقوق الانسان الدولية أن تلتفت إلى سياسة الاحتلال تجاه أهلنا في الداخل المحتل، والعمل على كبح جماحه ووقف مطاردته للنشطاء وأئمة المساجد.وأكملت الهيئة: "سيواصل شعبنا الفلسطيني في كل مكان كفاحه من أجل الحرية، ولن تزيده سياسة الاحتلال العنجهية سوى تمسكاً بحقوقه والدفاع عنها".