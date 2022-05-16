نادي الأسير: الشهيد الكيلاني ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبيّ

رام الله - دنيا الوطننعى نادي الأسير الفلسطينيّ والحركة الوطنية الأسيرة والمحررون في الوطن والمهجر، الشهيد والأسير السابق إيهاب زيد الكيلاني (40 عامًا) من نابلس، الذي ارتقى شهيدًا مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد شهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيليّ.وأوضح نادي الأسير أنّ الأسير الكيلاني، اُكتشفت إصابته بالسّرطان عقب الإفراج عنه في شهر نيسان الماضي، وكان المرض قد وصل إلى مراحله الأخيرة، الأمر الذي يؤكّد أن الكيلاني والذي أمضى في اعتقاله الأخير ستة شهور في الاعتقال الإداريّ، أنّه تعرض لجريمة الإهمال الطبيّ.الكيلاني واحد من بين مئات الشهداء الذين ارتقوا بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم، جرّاء أمراض ورثوها من السّجون، وأدت جريمة الإهمال الطبيّ إلى استشهادهم، حيث تشكّل هذه الجريمة أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى.