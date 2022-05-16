(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد



وقالت (أونروا): إن "الاعتقال الإداري الذي فُرض على أمل دون توجيه أي تُهَمٍ واستناداً إلى أدلة سرية هو شكل من أشكال الاعتقال التعسفي غير المسموح به بموجب القانون الدولي العام، حيث يحرمه ذلك من الرعاية الملائمة التي تتطلبها حالته الطبية، ويعرضها للمزيد من المخاطر التي تفاقم وضعه الصحي".



ودعت إلى الإفراج الفوري والعاجل عن أمل نخلة من الاعتقال الإداري لأسباب إنسانية ملحّة وتعبر عن بالغ قلقها إزاء استمرار الاعتقال التعسفي لهذا الشاب.



وأمضى أمل آخر 16 شهرًا من حياته في الاعتقال الإداري، بما في ذلك العام الأخير من طفولته، ولا يزال محتجز حتى هذه اللحظة من قبل السلطات الإسرائيلية دون أي تهمة موجهة له أو محاكمة.