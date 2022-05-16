عاجل

  • الاحتلال يفرج عن الأسير محمود بكر ربيع من بلدة بيت عنان بالقدس بعد اعتقال إداري استمر 12 شهراً

شؤون فلسطينية

لابيد يرد على ليبرمان حول مطالبات الاخير بوقف اللقاءات مع الرئيس عباس

لابيد يرد على ليبرمان حول مطالبات الاخير بوقف اللقاءات مع الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
رد يائير لابيد، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على المطالبات التي وجهها أفيغدور ليبرمان وزير المالية، لبيني غانتس، حول وقف اللقاءات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفقا لقناة (كان) الإسرائيلية، فإن لابيد أكد في رده على ليبرمان، أن الحكومة الإسرائيلية تتحدث مع السلطة الوطنية الفلسطينية، قائلا: "هناك تنسيق أمني معهم، وإن وزير الدفاع بيني غانتس، فعل الصواب بلقاء أبو مازن".

وكان أفيغدور ليبرمان،  وزير المالية الإسرائيلي، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، قد وجه دعوة لوزير الجيش، بيني غانتس، بشأن لقاءاته مع الرئيس محمود عباس. 

وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: "إن ليبرمان وجه رسالة لغانتس طالبه من خلالها، بوقف اللقاءات مع الرئيس محمود عباس.

وفي تفاصيل الرسالة قال ليبرمان لـ "غانتس": "أوقفوا اللقاءات مع أبو مازن - إنه إرهابي مثل كل الإرهابيين، وفي بعض الأحيان يكون أكثر خطورة، أنا أدعو جميع ممثلي الحكومة إلى مقاطعة الاجتماعات مع أبو مازن"، وفق تعبيره.

وكان غانتس التقى الرئيس عباس مرتين خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديداً بعد استلام حكومة نفتالي بينت، الحكم في إسرائيل.

أخبار ذات صلة

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

استشهاد الأسير المحرر إيهاب الكيلاني بسبب الإهمال الطبي

استشهاد الأسير المحرر إيهاب الكيلاني بسبب الإهمال الطبي

الأوقاف بغزة تُكرم الفائزين في مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير

الأوقاف بغزة تُكرم الفائزين في مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

الهدمي يدعو للضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ القطار الهوائي بالقدس الشرقية

الهدمي يدعو للضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ القطار الهوائي بالقدس الشرقية

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

منوعات

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

عربي

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في &#34;نيوم&#34; ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في "نيوم" ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

أمير قطر يبحث &#34;مستجدات إقليمية ودولية&#34; في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

أمير قطر يبحث "مستجدات إقليمية ودولية" في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

الأردن.. &#34;العمل الإسلامي&#34; يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

الأردن.. "العمل الإسلامي" يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي