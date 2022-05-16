لابيد يرد على ليبرمان حول مطالبات الاخير بوقف اللقاءات مع الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنرد يائير لابيد، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على المطالبات التي وجهها أفيغدور ليبرمان وزير المالية، لبيني غانتس، حول وقف اللقاءات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.ووفقا لقناة (كان) الإسرائيلية، فإن لابيد أكد في رده على ليبرمان، أن الحكومة الإسرائيلية تتحدث مع السلطة الوطنية الفلسطينية، قائلا: "هناك تنسيق أمني معهم، وإن وزير الدفاع بيني غانتس، فعل الصواب بلقاء أبو مازن".وكان أفيغدور ليبرمان، وزير المالية الإسرائيلي، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، قد وجه دعوة لوزير الجيش، بيني غانتس، بشأن لقاءاته مع الرئيس محمود عباس.وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: "إن ليبرمان وجه رسالة لغانتس طالبه من خلالها، بوقف اللقاءات مع الرئيس محمود عباس.وفي تفاصيل الرسالة قال ليبرمان لـ "غانتس": "أوقفوا اللقاءات مع أبو مازن - إنه إرهابي مثل كل الإرهابيين، وفي بعض الأحيان يكون أكثر خطورة، أنا أدعو جميع ممثلي الحكومة إلى مقاطعة الاجتماعات مع أبو مازن"، وفق تعبيره.وكان غانتس التقى الرئيس عباس مرتين خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديداً بعد استلام حكومة نفتالي بينت، الحكم في إسرائيل.