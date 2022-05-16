المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين



وطالب بضرورة الحرص على تعميم الديمقراطية في كافة مناحي العمل الوطني وفي كل الأطر والاتحادات والنقابات، مشيرا إلى أن التعطش الذي يدفع أن تكون نسبة المشاركة تتجاوز 95 بالمئة يدلل أن محاولات إغلاق الحياة الديمقراطية لن تنجح.



وأكد الزعارير على ضرورة أن يتم تحصين المجتمع الفلسطيني لتكفل كافة الفصائل المشاركة الفعالة من أجل استعادة حيوية المجتمع السياسي الوطني، مؤكدا أن المطلوب وطنيا أن يتم إدانة أي سلوك يمكن أن يعيق العملية الديمقراطية.



رام الله - دنيا الوطنعلق أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير، اليوم الاثنين، على فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين الأخيرة.هذا وبارك الزعارير، لمجلس نقابة المحامين بنتائج الانتخابات التي فازت بها حركة فتح، على أن يتم تعميمها على كافة الاتحادات والنقابات والمؤسسات الأهلية والمحلية.