الهدمي يدعو للضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ القطار الهوائي بالقدس الشرقية

رام الله - دنيا الوطندعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمنع تنفيذ مخطط القطار الهوائي "التلفريك" في القدس الشرقية المحتلة.وقال الهدمي، في بيان: "إن إعطاء محكمة الاحتلال العليا الضوء الأخضر لهذا المشروع هو بمثابة تصعيد خطير للاستيطان في مدينة القدس الشرقية ويعمق من مساعي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتهويد المدينة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف: "ستكون لهذا المشروع الاستيطاني الخطير انعكاسات خطيرة على مدينة القدس الشرقية المحتلة وسكانها، فتنفيذه سيكون على حساب هدم عقارات والاستيلاء على أراض فلسطينية، وهو بمثابة محاولة لضرب الاقتصاد الفلسطيني بالقدس القديمة، وهو أيضا محاولة لتشويه المشهد العربي والفلسطيني العام بالمدينة المحتلة وتغيير معالمها الأصيلة".وتابع الهدمي أن "المشروع الاستيطاني يضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس الشرقية بما في ذلك قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)".وشدد على أن "القدس الشرقية هي مدينة محتلة، فهي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".