شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)

رام الله - دنيا الوطنأضرم الشبان الثائرون، اليوم الإثنين، النار في موقع عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفرق مستوطنة (أرئيل) بعد رشقه بالزجاجات حارقة.وتمكن الشبان من استهداف الموقع العسكري شمالي مدينة سلفيت بقنابل "المولوتوف" المصنعة محليا، قبل أن ينسحبوا من المكان.وقُتل حارس أمن إسرائيلي، في عملية إطلاق نار بطولية عند مدخل مستوطنة (أرئيل) نفذها مقاومان في نهاية الشهر الماضي.وفجر اليوم تصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، وأصيب مستوطن بالحجارة في العيساوية.وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال اقتحام قوة عسكرية اسرائيلية لبلدة اليامون، أطلق خلالها الرصاص بكثافة.فيما نقل المستوطن المصاب بسيارة إسعاف إسرائيلية بينما كان ينزف الدماء من رأسه.وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، في الضفة الغربية أدت لارتقاء أربعة شهداء، ومقتل وإصابة جنود ومستوطنين.