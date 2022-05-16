عاجل

  • الاحتلال يفرج عن الأسير محمود بكر ربيع من بلدة بيت عنان بالقدس بعد اعتقال إداري استمر 12 شهراً

شؤون فلسطينية

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أضرم الشبان الثائرون، اليوم الإثنين، النار في موقع عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفرق مستوطنة (أرئيل) بعد رشقه بالزجاجات حارقة.

وتمكن الشبان من استهداف الموقع العسكري شمالي مدينة سلفيت بقنابل "المولوتوف" المصنعة محليا، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وقُتل حارس أمن إسرائيلي، في عملية إطلاق نار بطولية عند مدخل مستوطنة (أرئيل) نفذها مقاومان في نهاية الشهر الماضي.

وفجر اليوم تصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، وأصيب مستوطن بالحجارة في العيساوية.

 وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال اقتحام قوة عسكرية اسرائيلية لبلدة اليامون، أطلق خلالها الرصاص بكثافة.

فيما نقل المستوطن المصاب بسيارة إسعاف إسرائيلية بينما كان ينزف الدماء من رأسه.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، في الضفة الغربية أدت لارتقاء أربعة شهداء، ومقتل وإصابة جنود ومستوطنين.

أخبار ذات صلة

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

استشهاد الأسير المحرر إيهاب الكيلاني بسبب الإهمال الطبي

استشهاد الأسير المحرر إيهاب الكيلاني بسبب الإهمال الطبي

الأوقاف بغزة تُكرم الفائزين في مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير

الأوقاف بغزة تُكرم الفائزين في مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

لابيد يرد على ليبرمان حول مطالبات الاخير بوقف اللقاءات مع الرئيس عباس

لابيد يرد على ليبرمان حول مطالبات الاخير بوقف اللقاءات مع الرئيس عباس

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

الهدمي يدعو للضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ القطار الهوائي بالقدس الشرقية

الهدمي يدعو للضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ القطار الهوائي بالقدس الشرقية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

وفاة وإصابة خطيرة في حادث سير قرب أريحا

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

منوعات

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

عربي

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في &#34;نيوم&#34; ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في "نيوم" ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

أمير قطر يبحث &#34;مستجدات إقليمية ودولية&#34; في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

أمير قطر يبحث "مستجدات إقليمية ودولية" في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

الأردن.. &#34;العمل الإسلامي&#34; يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

الأردن.. "العمل الإسلامي" يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي