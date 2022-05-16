شؤون فلسطينية

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر إياد نصر، المتحدث باسم حركة (فتح)، فوز الحركة في نقابة بحجم الهيئة العامة لمجلس نقابة المحامين في غزة مؤشرا حقيقيا لنخبة واعية قادرة على التقييم والدراسة وتقدير وقراءة المواقف، وإدراك أن هذه النقابة قادرة على احتضان برنامج شعبنا والأقرب لهمومه وطموحاته بغض النظر عن الفئوية الحزبية الضيقة.

وأكد نصر، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الإثنين، أن نتائج انتخابات نقابة المحامين دلالة واضحة بذهاب "فتح" إلى العملية الديمقراطية وفوزها في المحافظات الجنوبية على كل القوائم التي تحالفت ونافست، ودليل واضح أن "فتح" قادرة على إحراز الفوز والتأكيد على أنها بكل أطرها التنظيمية قادرة على تحقيق الانتصار والحضور في كافة الميادين بوضوح برنامجها الوطني والسياسي.

وشدد نصر على أن الحالة الديمقراطية التي حدثت في نقابة المحامين تعبير واضح عن أن حركة "فتح" قريبة من شعبها وطموحاته وقادرة على المواصلة، مبينا أن أي فصيل يرفض العملية الانتخابية يجب أن يدرك أنه بعيد عن شعبه.

وقال نصر إن التوجه الآن نحو النقابات والاتحادات، وأعرب عن أمله بمواصلة هذا النهج رغم الخلافات الشديدة، مشيرا إلى أن ما تفرزه الديمقراطية يجب ألا يدفع أحدا لمجابهته ومعاداته.

ودعا حركة "حماس" لأن تدرك أن العملية الانتخابية هي إحدى السبل لإنهاء الانقسام الذي بات سيفا مسلطا على شعبنا وقضيته العادلة.

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