شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة خفض تمويله لوكالة (أونروا)

الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة خفض تمويله لوكالة (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الأوروبي أن التقارير والأخبار المتداولة حول خفض تمويله لوكالة (أونروا) هي أخبار باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم الإثنين، على أنه شريك موثوق ويمكن التنبؤ به ومانح رئيسي لـ(أونروا)، مضيفا أنه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أنفقت المفوضية 92 مليون يورو على دفعة واحدة، مع تحميل أول التخصيص الكامل لعام 2021، كما أكد أن مستوى تمويله الأساسي للأونروا للأعوام 2022-2024 سيبقى بقيمة 82 مليون يورو سنويا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال: هذه هي المساهمة السنوية الأولية في التمويل الأساسي للوكالة، دون إضافة أي مساهمات إضافية ممكنة من خلال أدوات الاتحاد الأوروبي الأخرى، أو الاستجابة للنداءات أو المبالغ الجديدة التي من الممكن توفيرها في نهاية العام إذا توفرت الأموال في هذا السياق.

وبين أنه يخطط، أيضا، لدعم الأونروا بمبلغ إضافي قدره 15 مليون يورو في إطار آلية الأمن الغذائي التي اقترحتها المفوضية لدعم شركائها في الجوار الجنوبي، في مواجهة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، اليوم الاثنين، عن تقديم 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين المستضعفين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش: "يواصل الاتحاد الأوروبي تضامنه مع الشعب الفلسطيني، حيث سيدعم التمويل الإنساني الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي مؤخرا وصول العائلات الفلسطينية إلى الخدمات الأساسية والمساعدات، والتي أصبحت الآن أكثر إلحاحًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الغذاء، كنتيجة عالمية للعدوان الروسي على أوكرانيا. بالتزامن مع ذلك، نصر على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وندين عمليات الإخلاء المستمرة للمدنيين وهدم منازلهم ومدارسهم وبنيتهم ​​التحتية الأساسية. هذا يجب أن يتوقف."

وتابع: "سيركز التمويل المعلن عنه اليوم على تقديم المساعدة الصحية، بما في ذلك الرعاية النفسية للصدمات، للمتضررين من العنف المستمر، وتداعيات الحصار على غزة وتأثير جائحة كورونا. كما سيركز التمويل أيضًا على تحسين الوصول إلى التعليم للطالبات والطلبة الفلسطينيين لدعم حقهم في التعليم، ستسمح التحويلات النقدية للأسر الفلسطينية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بالحصول على السلع والخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة من خلال القدرة على الاختيار".

وأوضح الاتحاد في بيانه، "يحتاج أكثر من مليوني امرأة وطفل ورجل فلسطيني في الأراضي المحتلة وقطاع غزة إلى المساعدة الإنسانية. في أقل من أسبوعين، في العام الماضي، فقد 256 فلسطينيًا حياتهم وكان من بينهم 11 طفلًا شاركوا في برنامج رعاية الصدمات الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "أدى الوضع الاقتصادي الهش والأزمة المالية غير المسبوقة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة، ومحدودية التجارة، وتقييد الوصول إلى الموارد. كما ازداد الوضع سوءًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. هذا ويعاني حوالي 1.79 مليون شخص في فلسطين من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد".

أخبار ذات صلة

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل(

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل(

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

حلس: نتائج انتخابات نقابة المحامين تعبر عن ثقة أبناء شعبنا بحركة (فتح)

حلس: نتائج انتخابات نقابة المحامين تعبر عن ثقة أبناء شعبنا بحركة (فتح)

بينت يأمر بدراسة خيار تدمير منازل منفذي العمليات بالأراضي الفلسطينية المحتلة

بينت يأمر بدراسة خيار تدمير منازل منفذي العمليات بالأراضي الفلسطينية المحتلة

الأسد: القضية الفلسطينية موجودة اليوم وبقوة على الساحة الدولية

الأسد: القضية الفلسطينية موجودة اليوم وبقوة على الساحة الدولية

الاحتلال يخطر بهدم 3 بركسات للدواجن جنوب غرب جنين

الاحتلال يخطر بهدم 3 بركسات للدواجن جنوب غرب جنين

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد التمسك بحق عودة اللاجئين لديارهم

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد التمسك بحق عودة اللاجئين لديارهم

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل(

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل(

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة

"المنظمات الأهلية" تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة

&#34;الخارجية&#34;: الاقتحامات تغيير بالقوة للوضع القائم بالاقصى وتخريب متعمد لجهود التهدئة

"الخارجية": الاقتحامات تغيير بالقوة للوضع القائم بالاقصى وتخريب متعمد لجهود التهدئة

نادي الأسير: أكثر من 600 معتقل إداريّ يعلنون برنامج نضالي جديد

نادي الأسير: أكثر من 600 معتقل إداريّ يعلنون برنامج نضالي جديد

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف مساء اليوم

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف مساء اليوم

منوعات

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

عربي

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في &#34;نيوم&#34; ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في "نيوم" ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

أمير قطر يبحث &#34;مستجدات إقليمية ودولية&#34; في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

أمير قطر يبحث "مستجدات إقليمية ودولية" في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

الأردن.. &#34;العمل الإسلامي&#34; يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

الأردن.. "العمل الإسلامي" يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي