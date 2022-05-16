دولي

بوتين يعلق على انضمام فنلندا والسويد لحلف "الناتـو"

بوتين يعلق على انضمام فنلندا والسويد لحلف "الناتـو"
بوتين
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بوتين: إنّ "روسيا ليس لديها مشاكل مع فنلندا والسويد"، مؤكّداً أنّ "انضمامهما إلى حلف الناتو لا يشكّل تهديداً، لكنّه يتطلب إجراءات جوابية".

ووفق قناة (الميادين)، فإن رد روسيا على دخول فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعتمد على توسيع البنية التحتية للحلف، كما وأن توسيع البنية العسكرية في المناطق التي يدخلها الحلف سيؤدي إلى ردٍ روسي. 

وشدد الرئيس الروسي على أنّ "الناتو خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي، ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى"، لافتاً إلى أنّ توسعه "مشكلة مصطنعة لصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة". 

أخبار ذات صلة

تعرف على إجمالي عدد إصابات ووفيات كورونا في العالم

تعرف على إجمالي عدد إصابات ووفيات كورونا في العالم

رسمياً.. السويد تقرر الانضمام إلى حلف الناتو

رسمياً.. السويد تقرر الانضمام إلى حلف الناتو

شاهد: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بإطار مناورة الطوارئ

شاهد: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بإطار مناورة الطوارئ

مواطنون في كنيسة بكاليفورنيا يلقون القبض على مسلح نفذ هجوما قبل قدوم الشرطة

مواطنون في كنيسة بكاليفورنيا يلقون القبض على مسلح نفذ هجوما قبل قدوم الشرطة

البرازيل.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة ألتاميرا

البرازيل.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة ألتاميرا

مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في جريمة إطلاق نار بكاليفورنيا

مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في جريمة إطلاق نار بكاليفورنيا

الرئيس الجزائري يصل أنقرة في زيارة رسمية

الرئيس الجزائري يصل أنقرة في زيارة رسمية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد الدول الأعضاء لحماية الأسر النازحة واللاجئة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد الدول الأعضاء لحماية الأسر النازحة واللاجئة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

(أونروا) تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة التمديد

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

القدس: قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بيرنبالا

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

المجلس الوطني يبارك فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)

شبان يضرمون النار بموقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة (أرئيل)

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

(فتح): الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة

"المنظمات الأهلية" تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة

منوعات

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

عربي

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في &#34;نيوم&#34; ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في "نيوم" ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

أمير قطر يبحث &#34;مستجدات إقليمية ودولية&#34; في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

أمير قطر يبحث "مستجدات إقليمية ودولية" في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

الأردن.. &#34;العمل الإسلامي&#34; يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

الأردن.. "العمل الإسلامي" يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي