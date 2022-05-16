بوتين يعلق على انضمام فنلندا والسويد لحلف "الناتـو"

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".





رام الله - دنيا الوطنوقال بوتين: إنّ "روسيا ليس لديها مشاكل مع فنلندا والسويد"، مؤكّداً أنّ "انضمامهما إلى حلف الناتو لا يشكّل تهديداً، لكنّه يتطلب إجراءات جوابية".ووفق قناة (الميادين)، فإن رد روسيا على دخول فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعتمد على توسيع البنية التحتية للحلف، كما وأن توسيع البنية العسكرية في المناطق التي يدخلها الحلف سيؤدي إلى ردٍ روسي.وشدد الرئيس الروسي على أنّ "الناتو خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي، ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى"، لافتاً إلى أنّ توسعه "مشكلة مصطنعة لصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".