حلس: نتائج انتخابات نقابة المحامين تعبر عن ثقة أبناء شعبنا بحركة (فتح)

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس أن الفوز الكاسح لكتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة "فتح" في انتخابات نقابة المحامين يشير إلى ثقة أبناء شعبنا بالحركة لقيادة المؤسسات الوطنية.وشدد حلس، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الإثنين، على أن كتلة الشهيد ياسر عرفات فازت بجميع مقاعد نقابة المحامين الستة في المحافظات الجنوبية مقابل الكتل الأخرى، في ظل نسبة مشاركة بلغت 97%.ودعا حلس إلى إجراء الانتخابات في كل المؤسسات الوطنية كمجالس الطلبة والاتحادات والبلديات، مشيرا إلى ضر