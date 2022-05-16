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لبنان: القوات تتقدم على حزب الله في الانتخابات البرلمانية

لبنان: القوات تتقدم على حزب الله في الانتخابات البرلمانية
انتخابات لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام دولية، مساء اليوم الاثنين، آخر تطورات الانتخابات البرلمانية اللبنانية والتي يشارك بها حلفاء حزب الله اللبناني. 

ووفق موقع (الأناضول)، فقد أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية اللبنانية، اليوم الاثنين، حفاظ تنظيم "حزب الله" على مقاعده مع تراجع حلفائه، وتقدم حزب "القوات اللبنانية".

هذا ورغم مساعي الحزبين الشيعيين الحفاظ على عدد مقاعدهما في البرلمان المنتهية ولايته، إلا أنهما خسرا جزءا مهم من حلفائهما ومنهم الدرزيان المقربان من النظام السوري وئام وهاب وطلال أرسلان.

كما وتراجع عدد مقاعد حزب "التيار الوطني الحر" (حليف حزب الله) إلى 17 مقعداً من أصل 24 نائباً كانوا يمثلوه في البرلمان المنتهية ولايته، وفق مراقبين في مكاتب الحزب.

فيما قال مصدر في "القوات"، إن الحزب قد يحرز أكثر من 21 مقعدا (من أصل 129 عدد أعضاء البرلمان) عند انتهاء الفرز النهائي للأصوات، صعوداً من 15 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته.

وحصل المستقلون و"الثوار" (قوى التغيير) على أكثر من 5 مقاعد، بعد أن كانوا ممثلين بمقعد واحد فقط في البرلمان السابق، حسب رصد مراسل الأناضول.

وأجريت الانتخابات البرلمانية اللبنانية، الأحد، بين السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) والسابعة مساء (17:00 ت.غ)، ثم بدأت عملية فرز الأصوات خلال ساعات الليل.

وتتنافس 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان الذي ينتخب أعضاؤه بدورهم رئيس البلاد.

ولم تعلن النتائج الأولية الرسمية للانتخابات حتى الساعة (7.44 تغ) بسبب عدم الانتهاء من فرز الأصوات في بعض المناطق بسبب الصعوبات اللوجستية، حسب مراسل الأناضول.

وبلغت نسبة الاقتراع 41 في المئة، وفق نتيجة أولية صادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية، وهي نسبة متدنية بعدما وصلت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2018 إلى أكثر من 49 بالمئة.

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