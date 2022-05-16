عاجل

  • الاتحاد الأوروبي: لا صحة لما يتداول حول خفض تمويلنا لوكالة (أونروا)

  • حلس: نتائج انتخابات نقابة المحامين تعبر عن ثقة أبناء شعبنا بحركة (فتح)

دولي

رسمياً.. السويد تقرر الانضمام إلى حلف الناتو

رسمياً.. السويد تقرر الانضمام إلى حلف الناتو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، أن بلادها قررت التقدم بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لتحذو بذلك حذو فنلندا في خطوة جديدة ستزيد التوتر مع روسيا.

وقالت أندرسون إن محادثات الانضمام إلى حلف الأطلسي لن تستغرق أكثر من عام، على حد قولها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويأتي قرار السويد عقب قرار مماثل اتخذته فنلندا، لتعطي الدولتان المحاذيتان لروسيا موطئ قدم جديد لحلف الأطلسي على الحدود الروسية.

وبذلك تكون السويد وفنلندا قد تخليتا عن عقود من عدم الانحياز العسكري للانضمام إلى الناتو خشية تعرضهما لهجوم بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال الكرملين الإثنين إن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لن يؤدي إلى تحسين الأمن في أوروبا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز بطريقة ما أو يحسن الهيكليات الأمنية في قارتنا".

وأضاف "هذه قضية خطيرة وهي قضية تثير قلقنا، وسنتابع بعناية شديدة ما ستكون عليه نتائج انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو من الناحية العملية في ما يتعلق بأمننا الذي يجب ضمانه بطريقة غير مشروطة على الإطلاق".

لكنه أشار أيضًا إلى أنه بالمقارنة مع أوكرانيا، ليس بين روسيا وفنلندا أو السويد أي نزاع على الأراضي.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن مثل هذا القرار "خطأ جسيم ستكون لعواقبه أبعاد هائلة".

أخبار ذات صلة

تعرف على إجمالي عدد إصابات ووفيات كورونا في العالم

تعرف على إجمالي عدد إصابات ووفيات كورونا في العالم

بوتين يعلق على انضمام فنلندا والسويد لحلف &#34;الناتـو&#34;

بوتين يعلق على انضمام فنلندا والسويد لحلف "الناتـو"

شاهد: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بإطار مناورة الطوارئ

شاهد: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بإطار مناورة الطوارئ

مواطنون في كنيسة بكاليفورنيا يلقون القبض على مسلح نفذ هجوما قبل قدوم الشرطة

مواطنون في كنيسة بكاليفورنيا يلقون القبض على مسلح نفذ هجوما قبل قدوم الشرطة

البرازيل.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة ألتاميرا

البرازيل.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة ألتاميرا

مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في جريمة إطلاق نار بكاليفورنيا

مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في جريمة إطلاق نار بكاليفورنيا

الرئيس الجزائري يصل أنقرة في زيارة رسمية

الرئيس الجزائري يصل أنقرة في زيارة رسمية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد الدول الأعضاء لحماية الأسر النازحة واللاجئة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد الدول الأعضاء لحماية الأسر النازحة واللاجئة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة

"المنظمات الأهلية" تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة

&#34;الخارجية&#34;: الاقتحامات تغيير بالقوة للوضع القائم بالاقصى وتخريب متعمد لجهود التهدئة

"الخارجية": الاقتحامات تغيير بالقوة للوضع القائم بالاقصى وتخريب متعمد لجهود التهدئة

نادي الأسير: أكثر من 600 معتقل إداريّ يعلنون برنامج نضالي جديد

نادي الأسير: أكثر من 600 معتقل إداريّ يعلنون برنامج نضالي جديد

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف مساء اليوم

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف مساء اليوم

أُسوةً بنقابة المحامين.. الأطر والمؤسسات الصحفية تدعو لإجراء انتخابات مهنية وشفافة بنقابة الصحفيين

أُسوةً بنقابة المحامين.. الأطر والمؤسسات الصحفية تدعو لإجراء انتخابات مهنية وشفافة بنقابة الصحفيين

جبارين: حماس ماضية في درب المقاومة حتى التحرير

جبارين: حماس ماضية في درب المقاومة حتى التحرير

مواطنة تناشد الوزير الشيخ للتدخل من أجل السماح لأحد أقاربها بمرافقتها برحلة العلاج

مواطنة تناشد الوزير الشيخ للتدخل من أجل السماح لأحد أقاربها بمرافقتها برحلة العلاج

منوعات

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

عربي

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مقتل ثلاثة مواطنين بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في &#34;نيوم&#34; ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في "نيوم" ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

أمير قطر يبحث &#34;مستجدات إقليمية ودولية&#34; في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

أمير قطر يبحث "مستجدات إقليمية ودولية" في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

الأردن.. &#34;العمل الإسلامي&#34; يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

الأردن.. "العمل الإسلامي" يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي