بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح، جنوبي قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الاثنين، على الموقع الالكتروني للوزارة، أن السفر سيكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/21)، كذلك الحافلة رقم 3 من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 8 من صباح غدٍ الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.ودعت الهيئة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، بالإضافة الى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.