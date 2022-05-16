شؤون فلسطينية

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، أن مخططات الاحتلال بإبعاد المرابطين عن الأقصى، ستتحطم أمام إرادة الشباب الفلسطيني وحبهم للمسجد المبارك.

وخلال وقفة أمام محكمة الاحتلال في الناصرة تضامناً مع المرابط المعتقل إبراهيم خليل، أوضح الخطيب أن ما يتعرض له الشباب الفلسطيني هو ملاحقة سياسية، بهدف إشعارهم بأن العلاقة مع المسجد الأقصى تهمة لا بد أن يعاقبون عليها.

لكن الشيخ كمال شدد على أن مشروع نصرة للمسجد الأقصى كان وسيبقى، ولا يمكن أن نحيد عنه قيد أنملة.

وأضاف أن المرابط إبراهيم خليل اعتقله الاحتلال لأنه يحب المسجد الأقصى ويعشقه ويتردد عليه.

وقررت محكمة الاحتلال خلال جلستها اليوم تمديد اعتقال الناشط إبراهيم خليل من قرية البعنة بالداخل المحتل لمدة يومين، علماً بأنه اعتقل قبل حوالي أسبوعين في ثاني أيام عيد الفطر.

وأفاد المحامي عمر خمايسي أن اعتقال خليل هو ملاحقة سياسية، بسبب تأثير خليل ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي وتواجده في الأقصى.

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