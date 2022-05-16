"المنظمات الأهلية" تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة





جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه فيما يلي تفاصيله:



انطلاقا من التمسك الحازم بالثوابت والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف المتمثلة في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس،

ورفضاً لإجراءات الاحتلال وممارساته المتصاعدة بما فيها سياسات الاستيطان الاستعماري، وتهويد القدس ومخططات الضم، وهدم البيوت، والعقوبات الجماعية، والاستهداف المتواصل بحملات القمع الممنهجة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال .



وانسجاماً مع الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني وهو يحيي الذكرى 74 للنكبة ومن منطلق التأكيد على تصحيح الظلم الذي وقع عام

1948 والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من دياره، وعشرات المجازر التي نفذتها عصابات الإرهاب بحق أطفاله ونسائه وشيوخه، ومحاولات إنهاء وجوده كشعب وطمس هويته وتراثه وحضارته.



فإننا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نطلق هذا النداء إلى كل أحرار العالم ولجان التضامن الدولي لمساندة هذه الحقوق والتحرك الفاعل من أجل :



تنفيذ القرار الأممي 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم وديارهم التي شردوا منها قبل

74 عاماً وهو حق أساسي لا يسقط بالتقادم، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء التهجير القسري الذي تعرضوا له



تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في ضمان استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا " ووقف استهدافها، ومحاولات

تقليص وإنهاء دورها ضمن مساعي شطب حق العودة، ومشاريع التوطين التي يجري الترويج لها.



مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها باتخاذ الخطوات والتدابير الفورية لمحاسبة ومحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها،

وإنفاذ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وتفعيل الآليات القانونية التي تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب، باعتبارها "دولة" تمارس إرهاب الدولة المنظم ينبغي رفع الغطاء السياسي والقانوني عنها وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها



توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني إلى حين إنهاء الاحتلال الجاثم فوق أرضه، وتمكينه من ممارسة

تقرير مصيره وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه .



العمل على إنهاء نظام الفصل العنصري الذي تشيده القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ووقف سياسات

التمييز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة العام 1967 وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني بالرغم من اختلاف ساحات تواجده وخصوصية كل ساحة من تلك الساحات.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت شبكة المنظمات الأهلية عريضة بمناسبة ذكرى النكبة توقع عليها أكثر من 100 منظمة أهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.