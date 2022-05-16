شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية" تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة

"المنظمات الأهلية" تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شبكة المنظمات الأهلية عريضة بمناسبة ذكرى النكبة توقع عليها أكثر من 100 منظمة أهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه فيما يلي تفاصيله:

انطلاقا من التمسك الحازم بالثوابت والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف المتمثلة في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس،
ورفضاً لإجراءات الاحتلال وممارساته المتصاعدة بما فيها سياسات الاستيطان الاستعماري، وتهويد القدس ومخططات الضم، وهدم البيوت، والعقوبات الجماعية، والاستهداف المتواصل بحملات القمع الممنهجة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال .

وانسجاماً مع الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني وهو يحيي الذكرى 74 للنكبة ومن منطلق التأكيد على تصحيح الظلم الذي وقع عام
1948 والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من دياره، وعشرات المجازر التي نفذتها عصابات الإرهاب بحق أطفاله ونسائه وشيوخه، ومحاولات إنهاء وجوده كشعب وطمس هويته وتراثه وحضارته.

فإننا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نطلق هذا النداء إلى كل أحرار العالم ولجان التضامن الدولي لمساندة هذه الحقوق والتحرك الفاعل من أجل :
      
تنفيذ القرار الأممي 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم وديارهم التي شردوا منها قبل
74 عاماً وهو حق أساسي لا يسقط بالتقادم، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء التهجير القسري الذي تعرضوا له
     
تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في ضمان استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا " ووقف استهدافها، ومحاولات
تقليص وإنهاء دورها ضمن مساعي شطب حق العودة، ومشاريع التوطين التي يجري الترويج لها.
    
مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها باتخاذ الخطوات والتدابير الفورية لمحاسبة ومحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها،
وإنفاذ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وتفعيل الآليات القانونية التي تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب، باعتبارها "دولة" تمارس إرهاب الدولة المنظم ينبغي رفع الغطاء السياسي والقانوني عنها وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها
     
توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني إلى حين إنهاء الاحتلال الجاثم فوق أرضه، وتمكينه من ممارسة
تقرير مصيره وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه .
   
العمل على إنهاء نظام الفصل العنصري الذي تشيده القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ووقف سياسات
التمييز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة العام 1967 وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني بالرغم من اختلاف ساحات تواجده وخصوصية كل ساحة من تلك الساحات.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

&#34;الخارجية&#34;: الاقتحامات تغيير بالقوة للوضع القائم بالاقصى وتخريب متعمد لجهود التهدئة

"الخارجية": الاقتحامات تغيير بالقوة للوضع القائم بالاقصى وتخريب متعمد لجهود التهدئة

نادي الأسير: أكثر من 600 معتقل إداريّ يعلنون برنامج نضالي جديد

نادي الأسير: أكثر من 600 معتقل إداريّ يعلنون برنامج نضالي جديد

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف مساء اليوم

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف مساء اليوم

وصفه بـ &#34;الإرهابي&#34;.. ليبرمان يطالب غانتس بوقف لقاءاته مع الرئيس عباس

وصفه بـ "الإرهابي".. ليبرمان يطالب غانتس بوقف لقاءاته مع الرئيس عباس

أُسوةً بنقابة المحامين.. الأطر والمؤسسات الصحفية تدعو لإجراء انتخابات مهنية وشفافة بنقابة الصحفيين

أُسوةً بنقابة المحامين.. الأطر والمؤسسات الصحفية تدعو لإجراء انتخابات مهنية وشفافة بنقابة الصحفيين

جبارين: حماس ماضية في درب المقاومة حتى التحرير

جبارين: حماس ماضية في درب المقاومة حتى التحرير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

كمال الخطيب: مخططات الاحتلال ستتحطم بإرادة وحب الشباب للأقصى

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة

"المنظمات الأهلية" تطلق عريضة بمناسبة ذكرى النكبة

&#34;الخارجية&#34;: الاقتحامات تغيير بالقوة للوضع القائم بالاقصى وتخريب متعمد لجهود التهدئة

"الخارجية": الاقتحامات تغيير بالقوة للوضع القائم بالاقصى وتخريب متعمد لجهود التهدئة

نادي الأسير: أكثر من 600 معتقل إداريّ يعلنون برنامج نضالي جديد

نادي الأسير: أكثر من 600 معتقل إداريّ يعلنون برنامج نضالي جديد

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف مساء اليوم

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف مساء اليوم

أُسوةً بنقابة المحامين.. الأطر والمؤسسات الصحفية تدعو لإجراء انتخابات مهنية وشفافة بنقابة الصحفيين

أُسوةً بنقابة المحامين.. الأطر والمؤسسات الصحفية تدعو لإجراء انتخابات مهنية وشفافة بنقابة الصحفيين

جبارين: حماس ماضية في درب المقاومة حتى التحرير

جبارين: حماس ماضية في درب المقاومة حتى التحرير

مواطنة تناشد الوزير الشيخ للتدخل من أجل السماح لأحد أقاربها بمرافقتها برحلة العلاج

مواطنة تناشد الوزير الشيخ للتدخل من أجل السماح لأحد أقاربها بمرافقتها برحلة العلاج

منوعات

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

بالفيديو: رسمياً..كورتني كارديشيان تدخل قفص الزوجية

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

عربي

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في &#34;نيوم&#34; ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في "نيوم" ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

أمير قطر يبحث &#34;مستجدات إقليمية ودولية&#34; في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

أمير قطر يبحث "مستجدات إقليمية ودولية" في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

الأردن.. &#34;العمل الإسلامي&#34; يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

الأردن.. "العمل الإسلامي" يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال