نادي الأسير: أكثر من 600 معتقل إداريّ يعلنون برنامج نضالي جديد

وبيّن نادي الأسير أنّ هذه الخطوات تستند بشكل أساس على أدوات التّمرد والعصيان لقوانين السّجن، وسيتم الإعلان عن كل خطوة في موعدها المقرّر، وسيكون هناك تقييم في كل مرحلة للخطوات.



وأكّد المعتقلون الإداريون في رسالة لنادي الأسير وعددهم ما يزيد عن 600 معتقل، أنّ خطوة الإضراب عن الطعام، ستبقى خيارًا مطروحًا وبقوة، ويكون قراره مستندًا على مجريات ونتائج الخطوات المُقرّة حاليًا.



وقال نادي الأسير، إنّ هذا البرنامج يأتي في ظل استمرار الاحتلال بتصعيده لجريمة الاعتقال الإداريّ، حيث شهدنا خلال شهري آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل الماضيين ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى بروز حالات جديدة لم تتعرض سابقًا للاعتقال الإداريّ ومنهم أطفال.



ومن خلال المتابعة المستمرة لتصاعد هذه الجريمة، فإن الاحتلال لا يستثني أحدًا منها فهي طالت كافة الأجيال والفئات، ابتداءً من المناضل بشيري الخيري أكبر المعتقلين الإداريين سنّا، وانتهاءً بمعتقلين أطفال، ونساء.



ومنذ مطلع العام الجاري أصدر الاحتلال أكثر من 590 أمر اعتقال إداريّ، شملت أوامر في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.



يذكر أن الاحتلال يعتقل المئات، تحت ذريعة وجود "ملف سرّيّ"، لا يعلم المعتقل ماهية التهم الموجهة له، وكذلك محاميه، ويتم ذلك كله ضمن إطار محكمة صورية، ساهمت ورسخت سياسة الاعتقال الإداريّ، وكانت دائما أداة لجهاز مخابرات الاحتلال (شاباك).



ويشدد نادي الأسير على أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ لا تنفصل عن جملة كبيرة من الجرائم والانتهاكات المستمرة بحقّ الأسرى والمعتقلين، فهي إحدى السياسات الممنهجة التي اتبعها الاحتلال على مدار العقود الماضية ومن خلالها حاول وما يزال استهداف كل فلسطيني فاعل، بهدف تقويض أي حالة مواجهة راهنّة.



ودعا نادي الأسير الحركة الوطنية إلى ضرورة تعزيز هذه الخطوات وإسناد المعتقلين الإداريين، لا سيما في خطوة المقاطعة التي تحتاج الكثير من أجل ترسيخها، لما لها من أهمية وأبعاد كبيرة في تعامل المعتقلين مع الجهاز القضائي للاحتلال.



من الجدير ذكره أن المعتقلين خليل عواودة ورائد ريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ وهما من بين العشرات من المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام كأحد أبرز الأدوات النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.



خليل عواودة يواصل إضرابه لليوم الـ 75 على التوالي ويواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، فيما يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه عن الطعام لليوم الـ40 على التوالي.



يستعرض نادي الأسير مجددًا أبرز المعطيات الراهنة عن الاعتقال الإداريّ:



-ما يزيد عن 600 معتقل إداريّ في سجون الاحتلال، أعلى نسبة تقبع في سجني "عوفر، النقب، ومجدو" ، حيث يقبع (292) معتقل في سجن "النقب"، و(207) في عوفر، و(82) في "مجدو"، وباقي المعتقلين موزعين على سجون أخرى.



- من بين المعتقلين الإداريين معتقليتن وهما: بشرى الطويل، وشروق البدن، إضافة إلى طفلين.



- أصدر الاحتلال منذ عام 2015 حتّى العام الجاري ما يزيد عن 9000 أمر اعتقالٍ إداريّ.



-أعلى نسبة في عدد المعتقلين الإداريين منذ عام 2015، كانت في عامي (2016، و2017) حيث تجاوز عدد الـ700.



-منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفذ الأسرى أكثر من 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ، ومن بينهم نحو (60) العام الماضي 2021.



-غالبية المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.



-أكبر المعتقلين الإداريين سنّا هو المحامي بشير الخيري البالغ من العمر (80 عامًا)، معتقل منذ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.





رام الله - دنيا الوطنأعلّن المعتقلون الإداريون عن برنامج نضالي جديد في سياق استمرار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ، عبر مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة منذ مطلع العام الجاري.