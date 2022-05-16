الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسليم جثمان الشهيد المقدسي وليد الشريف الساعة السابعة والنصف مساء اليوم في مركز الشرطة بالشيخ جراح، ومنه إلى مستشفى المقاصد ثم إلى المسجد الأقصى للصلاة عليه.في السياق، دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى أوسع مشاركة في صلاة الجنازة وتشييع جثمان الشريف، مساء اليوم.وأهاب حمادة بسكان القدس والبلدة القديمة والضواحي المجاورة والقرى والمخيمات المقدسية وعوائل المدينة المقدسة وعشائرها، وأهلنا في الداخل الفلسطيني، للتأهب للمشاركة في جنازة شهيد الدفاع عن الأقصى.