وصفه بـ "الإرهابي".. ليبرمان يطالب غانتس بوقف لقاءاته مع الرئيس عباس

وجه وزير المالية الإسرائيلي، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، دعوة لوزير الجيش، بيني غانتس، بشأن لقاءاته مع الرئيس محمود عباس.





وقالت (القناة 13) الإسرائيلية إن ليبرمان وجه رسالة لغانتس طالبه من خلالها، بوقف اللقاءات مع الرئيس محمود عباس.



وفي تفاصيل الرسالة قال ليبرمان لـ "غانتس": "أوقفوا اللقاءات مع أبو مازن - إنه إرهابي مثل كل الإرهابيين، وفي بعض الأحيان يكون أكثر خطورة، أنا أدعو جميع ممثلي الحكومة إلى مقاطعة الاجتماعات مع أبو مازن"، وفق تعبيره.





وكان غانتس التقى الرئيس عباس مرتين خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديداً بعد استلام حكومة نفتالي بينت، الحكم في إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطن