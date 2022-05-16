شؤون فلسطينية

جبارين: حماس ماضية في درب المقاومة حتى التحرير

جبارين: حماس ماضية في درب المقاومة حتى التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، زاهر جبارين، أن "الحركة ماضية في طريق التضحية والفداء حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا من الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد مسؤول ملف الشهداء والجرحى والأسرى في حماس، بمؤتمر صحفي للجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية تنديدا باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، على أنه سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا.

وأضاف أن "الاحتلال تعمد استهداف الصحافية أبو عاقلة وكل صوت للحقيقة، وهو لا يفرق بين أحد من الفلسطينيين في الاستهداف".

وأشار جبارين إلى أن 55 صحفيا فلسطينيا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000.

وأكد في ذكرى النكبة الفلسطينية، أن "فلسطين هي قضية للأمة العربية والإسلامية كافة، مضيفا أن حق العودة هو حق أصيل ثابت في كل الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية".

 ووافقت أمس، الذكرى السنوية الـ74 لنكبة شعبنا الفلسطيني، في 15/5 عام 1948، الشاهدة على إجرام الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته الصهيونية، بتهجير شعب بأكمله من أرضه وممتلكاته.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ذكرى النكبة، أن المقاومة الشاملة، وفي مقدّمتها المقاومة المسلّحة، هي سبيلنا وخيارنا في مواجهة الاحتلال وكبح جماح إرهابه، وردّ عدوانه، وصولاً لانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة.

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