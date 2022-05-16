عاجل

  • الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد المقدسي وليد الشريف الساعة السابعة والنصف مساء اليوم في مركز الشرطة بالشيخ جراح

شؤون فلسطينية

مواطنة تناشد الوزير الشيخ للتدخل من أجل السماح لأحد أقاربها بمرافقتها برحلة العلاج

مواطنة تناشد الوزير الشيخ للتدخل من أجل السماح لأحد أقاربها بمرافقتها برحلة العلاج
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت المريضة أمل محمد أبو الروس (45 عاماً)، من سكان مدينة رفح، والتي تعاني من سرطان وورم في ظهرها، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ والجهات الحقوقية، التدخل لدى الجانب الإسرائيلي، والسماح لأحد من أقاربها بمرافقتها بالعلاج في مستشفى المقاصد بالقدس

وقالت المواطنة أبو الروس والتي تعيل ثلاثة أطفال: "أن الجانب الإسرائيلي لم يسمح لأي أحد من أقاربها بمرافقتها وفي كل مرة كان يرفض وآخرها سمحوا لي فقط بالمغادرة لوحدي ومضى لي تسعة أيام وانا في مستشفى المقاصد بدون مرافق وقد اجري
الأطباء لي عملية جراحية وأحتاج الى عمليات أخرى وهذا يتطلب أن يكون بجانبي أحد من أهلي يقف معي ويساعدني".

وأشارت المريضة أبو الروس إلى أن أهلها تقدموا مرة أخرى بطلب للسماح لأحد منهم بالسفر ولكن حتى الآن رهن الانتظار بالرغم أن المستشفى زودوني بتقرير بضرورة حضور مرافق معي.

وختمت المواطنة أبو الروس مناشدتها بتوجيه صرخة إلى المسؤولين ومنظمات حقوق الإنسان بأن يعملوا كل ما بوسعهم من أجل سماح الجانب الإسرائيلي لأحد من أقاربها بمرافقتها خاصة وأنها لا تستطيع أن تتحرك ووضعي الصحي في تدهور وأتمنى أن أعود لأطفالي الذين ينتظرونني بصحة جيدة لأكمل تربيتهم.


أخبار ذات صلة

&#34;العمل&#34; و&#34;مفتاح&#34; توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي

"العمل" و"مفتاح" توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي

الشيخ عكرمة صبري يُعلق على قرار الاحتلال منعه من السفر

الشيخ عكرمة صبري يُعلق على قرار الاحتلال منعه من السفر

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

Ooredoo فلسطين تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 2022

Ooredoo فلسطين تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 2022

مجدلاني يحذر المواطنين من التعاطي مع أي صفحات مزورة تحمل اسم وزارة التنمية

مجدلاني يحذر المواطنين من التعاطي مع أي صفحات مزورة تحمل اسم وزارة التنمية

شاهد: مقطع جديد يُعرض للمرة الأولى من اعتداء قوات الاحتلال على جنازة &#34;أبو عاقلة&#34;

شاهد: مقطع جديد يُعرض للمرة الأولى من اعتداء قوات الاحتلال على جنازة "أبو عاقلة"

اشتية: ندعو دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها

اشتية: ندعو دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها

فدا يؤكد دعمه لمبادرة المؤسسات الوطنية وضرورة الانتظام الفوري للعملية التعلميمية

فدا يؤكد دعمه لمبادرة المؤسسات الوطنية وضرورة الانتظام الفوري للعملية التعلميمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواطنة تناشد الوزير الشيخ للتدخل من أجل السماح لأحد أقاربها بمرافقتها برحلة العلاج

مواطنة تناشد الوزير الشيخ للتدخل من أجل السماح لأحد أقاربها بمرافقتها برحلة العلاج

&#34;العمل&#34; و&#34;مفتاح&#34; توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي

"العمل" و"مفتاح" توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي

Ooredoo فلسطين تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 2022

Ooredoo فلسطين تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 2022

فدا يؤكد دعمه لمبادرة المؤسسات الوطنية وضرورة الانتظام الفوري للعملية التعلميمية

فدا يؤكد دعمه لمبادرة المؤسسات الوطنية وضرورة الانتظام الفوري للعملية التعلميمية

رأفت يطالب المجتمع الدولي بتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال

رأفت يطالب المجتمع الدولي بتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال

مئات الفلسطينيين من جنين يخرجون بمسيرة تنديداً باغتيال الزبيدي

مئات الفلسطينيين من جنين يخرجون بمسيرة تنديداً باغتيال الزبيدي

مجدلاني: حكومة الاحتلال باستشهاد الزبيدي تواصل عمليات الإعدام الميداني

مجدلاني: حكومة الاحتلال باستشهاد الزبيدي تواصل عمليات الإعدام الميداني

غزة: الجنايات الكبرى تصدر أحكاماً بالسجن المؤبد والحبس في قضايا قتل ومخدرات

غزة: الجنايات الكبرى تصدر أحكاماً بالسجن المؤبد والحبس في قضايا قتل ومخدرات

منوعات

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

صور: روبي في إطلالة صيفية مثيرة

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

دنيا عبد العزيز تقيم حفل زفافها في مكان لا يخطر على بال

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

شاهد: حذاء نجم بوليوود رانفيرا سينج يشعل مواقع التواصل

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

فيديو: آيتن عامر تخطف الرجالة

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

شاهد: محمد رمضان يستعرض مهاراته القتالية

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها..كم أصبح عمرها؟

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

نجم باريس سان جيرمان يعلن إسلامه

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

عربي

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في &#34;نيوم&#34; ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

مسؤول سعودي ينفي تصريحات مدير في "نيوم" ويؤكد أن المدينة تخضع بالكامل لقوانين المملكة

أمير قطر يبحث &#34;مستجدات إقليمية ودولية&#34; في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

أمير قطر يبحث "مستجدات إقليمية ودولية" في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

الأردن.. &#34;العمل الإسلامي&#34; يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

الأردن.. "العمل الإسلامي" يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال