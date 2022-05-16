الشيخ عكرمة صبري يُعلق على قرار الاحتلال منعه من السفر

رام الله - دنيا الوطنأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع من السفر لمدة أربعة أشهر، لن يغير من موقفه من الدفاع عن المسجد المبارك.وقال صبري في تصريح له: "من فضل الله علينا أن أكرمنا بنعمة الرباط في بيت المقدس، ولن نغادر هذه الديار المباركة أبدا بإذن الله تعالى".وأضاف: "هذا القرار الجائر لن يُغير موقفي، ولن يمنعني، ولن يثنيني عن أداء واجبي الديني تجاه شعبي وأمتي، ودفاعي عن المسجد الأقصى المبارك مستمر ما دمت على قيد الحياة".وكانت سلطات الاحتلال سلمت مساء أمس الأحد، الشيخ عكرمة صبري، قراراً يقضي بمنعه من الخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة أربعة أشهر.