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Ooredoo فلسطين تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 2022

Ooredoo فلسطين تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 2022
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائج أدائها وبياناتها المالية للربع الأول من العام 2022 وذلك حسب المهلة القانونية للإفصاح، وأظهرت النتائج نموًا في صافي أرباح الشركة مع نهاية الربع الأول من العام بنسبة زيادة 52% عن ذات الفترة من العام الماضي محققًة صافي أرباح بقيمة 3.9 مليون دولار أمريكي. وأظهرت النتائج أيضًا ارتفاع قيمة الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ((EBITDA  بنسبة 16% مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى 10.9 مليون دولار أمريكي.

وتعقيبًا على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي: "نعلن اليوم عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2022، نرى في هذه النتائج مستقبلًا واعدًا لشركة Ooredoo، الشركة اليوم حققت ارتفاعًا في صافي الأرباح بنسبة 52% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المشتركين بنسبة 4%، وهذه المؤشرات تدفعنا للاستمرار بالحفاظ على ثقة مشتركينا وتقديم الأفضل لهم دومًا".

وأضاف د. مرعي، "نقف اليوم في Ooredoo فلسطين في مكانة متقدمة من ريادة السوق الفلسطيني بشكل عام، وتحديدًا في قطاع الاتصالات الذي قدمنا فيه لمجتمعنا الفلسطيني ما يخدمهم وفقًا لأفضل المعايير وأحدث التقنيات المتاحة في فلسطين، ونسعى للحفاظ على هذه المكانة المتقدمة التي وصلنا لها بعد سنوات من العمل المتواصل لتقديم الأفضل للمشترك الفلسطيني".

وختم د. مرعي: "سنستمر بالعمل على تطوير قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين مستفيدين من خبرات شركتنا الأم مجموعة Ooredoo العالمية، والدعم الدائم من مستثمرنا المؤسس صندوق الاستثمار الفلسطيني، واضعين نصب أعيننا تحقيق تطلعات مستثمرينا وتقديم أفضل تجربة اتصالات وانترنت لمشتركينا". 

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