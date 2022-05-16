مجدلاني يحذر المواطنين من التعاطي مع أي صفحات مزورة تحمل اسم وزارة التنمية





وأكد أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو الأخبار التي تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها.



وأوضح وزير التنمية د. احمد مجدلاني، ان الوزارة ، تدير صفحة رسمية على موقع (فيسبوك) تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية وهي صفحة موثقة من قبل شركة (فيسبوك).



يذكر أن الصفحة المذكورة الموجودة على موقع الفيس بوك باسم (التنمـــية-الاجتماعية) وتضع رابط تحت عنوان (الان فتح باب التسجيل الالكتروني لصرف 890ش لكل أسرة التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني برقم الجوال وتأكيده برسالة نصية حتى 1/4 القادم) مزورة وحذرت الوزارة من فتح الرابط.

رام الله - دنيا الوطننفى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، الإشاعات التي تروج لها بعض الصفحات المزورة على موقع فيسبوك والتي تنتحل اسم الوزارة حول (التسجيل من خلال رابط الكتروني للحصول على مبلغ 890 شيكل).و أكد وزير التنمية، ان ما تقوم به هذه الصفحات المزورة من نشر للأخبار المفبركة هو تضليل للمواطنين وتلاعب بعواطفهم، منوها ان الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الفلسطينية والنيابة العامة يعملون لإيقاف هذه الصفحات.ودعا مجدلاني المواطنين الى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة مؤكداً على ان ما يحصل هو فبركة للأخبار الهدف منه تضليل المواطنين ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة، مشدداً على عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة.