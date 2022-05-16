شاهد: مقطع جديد يُعرض للمرة الأولى من اعتداء قوات الاحتلال على جنازة "أبو عاقلة"

واعتبرت الإدارة خلال بيان صحفي، أن "الشرطة الإسرائيلية هي الجهة الوحيدة التي مارست العنف خلال تشييع شيرين أبو عاقلة".



واستنكرت إدارة المستشفى بشدة اقتحام الشرطة الإسرائيلية مباني المستشفى خلال مراسم التشييع، مؤكدة على أنها "تبحث جدياً إمكانية مقاضاة الشرطة الإسرائيلية بعد اعتدائها على المستشفى".



وشاركت جماهير غفيرة، في تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي استهدفت برصاص قوات الاحتلال خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين، الأربعاء الماضي.





واقتحمت شرطة الاحتلال باحات المستشفى، عند إخراج النعش استعدادًا لعملية التشييع، واعتدت على المشاركين بالهروات والضرب في محاولة لتفريقهم وإنزال الأعلام الفلسطينية من المشيّعين.















رام الله - دنيا الوطنانتشر اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يُظهر مشاهد جديدة لاعتداء قوات الإحتلال الإسرائيلي على المُشيّعين لجثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة داخل المستشفى الفرنسي بالقدس.وقالت إدارة المستشفى الفرنسي، إن "اعتداء الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين انتهاك للقوانين الإنسانية".