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رئيس البرلمان العربي يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بفوزه المستحق لرئاسة البلاد

رئيس البرلمان العربي يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بفوزه المستحق لرئاسة البلاد
رام الله - دنيا الوطن
هنأ السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم، السيد حسن شيخ محمود بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال، متمنيا لفخامته التوفيق والسداد في أداء مهامه لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الصومالي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية أن يكون هذا الحدث التاريخي نقطة تحول في مستقبل الصومال وشعبه وأن يكون منطلقا لتسريع وتيرة التنمية والتطور والازدهار والإعمار ، للعبور بالبلاد من مرحلة الأزمة والصراع ، والوصول صومال موحد، إيذانا بعهد جديد تسوده قيم التآخي والمحبة والسلام.

وشدد العسومي على حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجمهورية الصومال الفيدرالية ، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل للصومال خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه.

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