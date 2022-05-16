شؤون فلسطينية

مجدلاني: حكومة الاحتلال باستشهاد الزبيدي تواصل عمليات الإعدام الميداني

مجدلاني: حكومة الاحتلال باستشهاد الزبيدي تواصل عمليات الإعدام الميداني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني: "إن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن اغتيال الشهيد داوود الزبيدي والذي كان يتعالج في مستشفى داخل أراضي الـ48 لخطورة وضعه الصحي إثر إصابته برصاصه في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين يوم الجمعة".

و أضاف مجدلاني" أمام التصعيد المستمر لقوات الاحتلال وبأوامر مباشرة من رئيس حكومتها والتي تقوم بعمليات الإعدام الميداني فإن محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بهذه الجرائم".

و تابع" الاحتلال يتغول بإجراءته العنصرية عندما يشاهد العالم صامتا أمام هذه الجرائم التي تقابل بادانات خجولة".

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