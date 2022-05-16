اشتية: اتفاق يُنهي إضراب اتحاد المعلمين

وقال اشتية، في منشور عبر حساب مكتب رئيس الوزراء على (فيسبوك)، إننا "توصلنا إلى اتفاق مع اتحاد المعلمين، ونحن ملتزمون بكل ما ورد فيه".



وطالب المعلمين المضربين استئناف الدراسة وتعويض الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي خلال الإضراب.



ودعا اشتية المعلمين إلى أن يلتزموا بما تم التوصل إليه بالاتفاق مع اتحاد المعلمين.



وكان اتحاد المعلمين، قد أعلن في وقتٍ سابق، عن استمرار الإضراب لمطالبة الحكومة الفلسطينية بالاستجابة إلى مطالبهم.











أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد اشتية، التوصل لاتفاق مع اتحاد المعلمين ينهي كافة الإضرابات الاحتجاجية واستئناف العمل.