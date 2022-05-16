الاحتلال يبحث إمكانية ترحيل عائلات منفذي العمليات من الضفة للقطاع

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وتيرة تأييد تشديد العقوبات ضد منفذي العمليات، تصاعدت في جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).





ووفق ذلك، سيبحث وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، إمكانية ترحيل عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وتدمير منازل منفذي العمليات من سكان الداخل الفلسطيني.





في السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش استضاف أمس اجتماعا لـ (كابينت) عقد في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، في إطار مناورة "عربات النار".





وخلال الزيارة ناقش المشاركون القضايا العملياتية، مع التركيز على القتال متعدد الساحات.





وترأس الجلسة رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، وشارك أيضا وزير الجيش بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا، ورئيس (شاباك)، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا وغيرهم من القادة والوزراء



رام الله - دنيا الوطن