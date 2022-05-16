قوات القمع تقتحم قسم "6" داخل سجن ريمون



وأشار عبد ربه إلى أن "سلطات الاحتلال تهدف من وراء ذلك تضييق الخناق على الأسرى، حيث يقتحمون أقسام السجون كافة بين فترة وأخرى".





قامت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، باقتحام قسم (6) في سجن "ريمون"، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة داخله.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، قال "إن وحدات القمع تعمدت خلال الاقتحام والتفتيش استفزاز الأسرى، والعبث بمقتنياتهم، وقلبها رأسا على عقب".