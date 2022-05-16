الأولى من نوعها.. نفتالي بينت يزور مستوطنة (إلكانا) بالضفة الغربية غداً





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، يعتزم زيارة مستوطنة (إلكانا) غداً، في أول زيارة علنية له إلى مستوطنة في الضفة الغربية منذ توليه رئاسة الحكومة.وأوضحت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية، بأن بينيت سيزور مستوطنة (إلكانا) للمشاركة في الاحتفال بمرور (45 عاماً) على تأسيسها.وأفادت مصادر في حزب (يمينا)، بأن توقيت إعلان الزيارة لم يكن مصادفة، حيث تم الإعلان عنه بعد استقالة مستشار بينيت للسياسة الخارجية، شمريت مئير، الذي كان ضد اتخاذ خطوات أخرى بشكل غير صحيح.وأضافت أن المزيد من الخطوات اليمينية ستتخذ قريباً، مما قد يعقد علاقة بينيت بوزير الجيش، الذي سيتخذ قرارات قريبا بشأن مصير المستوطنات غير المصرح بها.