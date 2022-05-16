عاجل

  • اشتية: أطالب المعلمين أن يلتزموا بما تم التوصل إليه مع الاتحاد

  • اشتية: أطالب المعلمين المضربين استئناف الدراسة وتعويض الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي خلال الإضراب

  • اشتية: توصلنا إلى اتفاق مع اتحاد المعلمين ونحن ملتزمون بكل ما ورد فيه

مباشر | مؤتمر صحفي لمسؤولي المستشفى الفرنسي بشأن اعتداءات الاحتلال على جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة

دولي

البرازيل.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة ألتاميرا

البرازيل.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة ألتاميرا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مسؤولون محليون، بأن مسلحَين اثنين فتحا النار خارج حانة في مدينة ألتاميرا الشمالية في البرازيل، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

وخلال جلوس حشد من الأشخاص خارج حانة في مدينة ألتاميرا، اقترب مهاجمان وأطلقا النار على عدد من الأفراد، ثم لاذا بالفرار، وقال حاكم ولاية بارا، هيلدر بارباليو، في بيان إن السلطات تحقق في الهجوم باعتباره "صراعا محتملا بين مجموعات إجرامية".

وذكر بارباليو الذي توجه إلى المدينة البالغ عدد سكانها 117 ألف نسمة، أنه شكل فرقة قوامها 50 شرطيا للتحقيق في الواقعة.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن ما لا يقل عن 12 جريمة قتل حصلت في ألتاميرا في أقل من أسبوعين، وتحقق الشرطة في ما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة ببعضها البعض.

أخبار ذات صلة

مواطنون في كنيسة بكاليفورنيا يلقون القبض على مسلح نفذ هجوما قبل قدوم الشرطة

مواطنون في كنيسة بكاليفورنيا يلقون القبض على مسلح نفذ هجوما قبل قدوم الشرطة

مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في جريمة إطلاق نار بكاليفورنيا

مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في جريمة إطلاق نار بكاليفورنيا

الرئيس الجزائري يصل أنقرة في زيارة رسمية

الرئيس الجزائري يصل أنقرة في زيارة رسمية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد الدول الأعضاء لحماية الأسر النازحة واللاجئة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد الدول الأعضاء لحماية الأسر النازحة واللاجئة

بنوك أمريكية وأوروبية تدرس إمكانية تبادل الأصول مع روسيا

بنوك أمريكية وأوروبية تدرس إمكانية تبادل الأصول مع روسيا

خفر السواحل اليونانية ينقذون 18 مهاجرًا في البحر الأيوني

خفر السواحل اليونانية ينقذون 18 مهاجرًا في البحر الأيوني

قيادة فنلندا تقرر رسميا تقديم طلب للانضمام إلى الناتو

قيادة فنلندا تقرر رسميا تقديم طلب للانضمام إلى الناتو

&#34;بلومبرغ&#34;: &#34;الناتو&#34; قد يعلن روسيا &#34;تهديدا مباشرا&#34;

"بلومبرغ": "الناتو" قد يعلن روسيا "تهديدا مباشرا"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لبنان: عمليات الفرز داخل مراكز الاقتراع ما زالت مستمرة

لبنان: عمليات الفرز داخل مراكز الاقتراع ما زالت مستمرة

الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين

الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في البيرة واعتقال شاب جنوب الأقصى

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في البيرة واعتقال شاب جنوب الأقصى

الاحتلال يفرج عن الأسير حازم الشراونة من دورا بالخليل

الاحتلال يفرج عن الأسير حازم الشراونة من دورا بالخليل

الوزير غنيم يؤكد على أهمية المضي قدمًا في المشاريع الاستراتيجية

الوزير غنيم يؤكد على أهمية المضي قدمًا في المشاريع الاستراتيجية

بلدية غزة تشرع برش مبيدات لمكافحة البعوض

بلدية غزة تشرع برش مبيدات لمكافحة البعوض

منوعات

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

صور: السعودية مودل روز تتخطّى حدود الجرأة بإطلالة صادمة

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

عربي

أمير قطر يبحث &#34;مستجدات إقليمية ودولية&#34; في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

أمير قطر يبحث "مستجدات إقليمية ودولية" في جولة أوروبية بدأها بسلوفينيا

الأردن.. &#34;العمل الإسلامي&#34; يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

الأردن.. "العمل الإسلامي" يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها