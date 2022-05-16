الأردن.. "العمل الإسلامي" يجمد عضوية قيادي بدعوى الإساءة لصحابي

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زكي ارشيد
رام الله - دنيا الوطن
أقدم زكي بني ارشيد على تقديم شكوى ضد الحزب لدى محكمة البداية الحكومية، بعد قرار المحاكم ‏الداخلية ‏للحزب تجميده لمدة سنتين".

ووفق ما نقل موقع (رؤية) فقد أوضح الحزب أن قرار التجميد هو "نتيجة قيامه بالإساءة للصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفا ‏لرأي ‏أهل السنة والجماعة باعتبار الصحابة، رضوان الله عليهم، كلهم ثقات وعدول".

وتابع: "‎حاولت قيادة الحزب خلال المرحلة السابقة إقناع  زكي بالتراجع عما بدر منه من إساءة للصحابي الجليل والعدول ‏عن ‏اتهامه له بالقتل والاستبداد وتشبيهه بتنظيم الدولة ، إلا أنه رفض".

وأردف: "الامر اضطر المحاكم الداخلية للحزب ونتيجة لشكوى ‏تقدم ‏بها أحد أعضاء مجلس شورى الحزب، أخذ هذا القرار بعد مرور القضية في كل مراحلها ضمن المحاكم المركزية والعليا المنتخبة ‏من ‏أعضاء مجلس الشورى للحزب والمكونة من 12 أخا".

وأوضح أن "القيادة التنفيذية للحزب، بما فيها الأمين العام، ليس لها أي سلطة على السلطة القضائية للحزب، وهي محاكم مستقلة ومنتخبة من ‏مجلس الشورى".

وأكد أن قيادة الحزب "كانت حريصة كل الحرص على عدم التعاطي الإعلامي مع هذه القضية، حتى تم التعامل معها على ‏غير ‏حقيقتها، بحسب ما تناولته بعض وسائل الإعلام اليوم، ولذا اقتضى التنويه".

ويعتبر حزب "جبهة العمل الإسلامي" من أكبر الأحزاب الأردنية، وتم تأسيسه عام 1992، وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

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