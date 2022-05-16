مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في جريمة إطلاق نار بكاليفورنيا

أعلنت سلطات إنفاذ القانون، في ولاية لوس أنجليس، أمس،

مقتل شخص، وإصابة أربعة آخرين بجراح خطيرة، جراء إطلاق نار في كنيسة جنوب كاليفورنيا.



وأفاد موقع (الشرق الاوسط)، أنّ إدارة مقاطعة أورنج صرّحت على حسابها في "تويتر"، أن شخصاً فارق الحياة في مكان الواقعة، مشيرةً إلى إصابة أربعة ضحايا آخرين بجروح خطيرة، وأن شخصاً آخر أصيب أيضاً بجروح طفيفة.



وكانت إدارة مقاطعة أورنج قد أعلنت أنها اعتقلت شخصاً وعثرت على سلاح قد يكون استُخدم في عملية إطلاق النار.



بدورها، قالت هيئة مكافحة الحرائق في مقاطعة أورانج على "تويتر، إن رجال إطفاء ومسعفين منتشرون في الموقع ويعالجون وينقلون عدداً من الجرحى.





وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف مركونة خارج كنيسة.



وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غيفين نيوسوم، إنه يعمل مع المسؤولين المحليين لمتابعة الوضع.



وكتب مكتب الحاكم على "تويتر": "لا ينبغي لأحد أن يخشى الذهاب إلى مكان عبادة. أفكارنا مع الضحايا".



ووصفت النائبة الديموقراطية عن مقاطعة أورنج، كيتي بورتر، إطلاق النار بأنه "خبر مزعج ومثير للقلق، خصوصا بعد أقل من يوم على إطلاق نار جماعي في بوفالو، مضيفة: "هذا يجب أن لا يُصبح وضعنا الطبيعي الجديد".



