دولي

الرئيس الجزائري يصل أنقرة في زيارة رسمية

الرئيس الجزائري يصل أنقرة في زيارة رسمية
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مطار "أسن بوغا" الدولي في العاصمة التركية أنقرة، بزيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وكان فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، في مقدمة مستقبلي الرئيس الجزائري والوفد المرافق له، و استقبل تبون في المطار، رئيس مجموعة الصداقة التركية الجزائرية، النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي، أورهان أطالاي، والسفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش، والسفير الجزائري في أنقرة سفيان ميموني.

وبحسب وكالة (الأناضول) فمن المقرر أن يزور الرئيس الجزائري، تركيا بين 15-17 مايو/ أيار الجاري، تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان سابق لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.

ومن المقرر أن يرأس أردوغان وتبون في أنقرة الإثنين، الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

فيما يرأس تبون إلى جانب نائب أردوغان في إسطنبول الثلاثاء، منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري.

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