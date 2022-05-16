لبنان: عمليات الفرز داخل مراكز الاقتراع ما زالت مستمرة

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية اللبنانية، إنّ عمليات فرز الأصوات في كافة مراكز الاقتراع في لبنان ما زالت مستمرة مع ساعات صباح اليوم.





وأفاد موقع (قناة الجزيرة)، أن نسبة تصويت المقترعين في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 41%.





وقالت مديرة المكتب الإعلامي لحزب القوات اللبنانية،إنّ "النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية تظهر فوز حزب القوات بـ20 مقعداً حتى الآن".



في حين، أعلنت الإدارة الانتخابية لحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري عن فوزها بـ17 مقعدا، في وقت أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لفرز صناديق الاقتراع حصول حزب الله على 23 مقعدا على الأقل.



وأظهرت النتائج غير النهائية أيضا فوز مرشح لقوى اليسار في دائرة الجنوب الثالثة، كما سجلت لوائح مجموعات ما يعرف بالمجتمع المدني والتغيير فوزها بأكثر من 7 مقاعد في مختلف الدوائر الانتخابية.





من جهتها، قالت الهيئة الرسمية للإشراف على الانتخابات في لبنان، إنها سجلت مخالفات ناجمة عن خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية.



وأقفلت صناديق الاقتراع عند السابعة مساء من يوم أمس الأحد، باستثناء عدد من المراكز التي بقيت مفتوحة إلى حين إدلاء كل الناخبين الموجودين داخلها، بأصواتهم.



ويبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات 719 مرشحا منضوين تحت 103 لوائح، من ضمنها 56 لائحة باسم مجموعات التغيير والمجتمع المدني في البلاد، في حين يبلغ عدد الناخبين المدعوين للمشاركة في الانتخاب نحو 4 ملايين.



وكان الرئيس اللبناني ميشال عون دعا اللبنانيين في وقت مبكر أمس إلى المشاركة في الانتخابات؛ وعقب الإدلاء بصوته في ضاحية بيروت الجنوبية، رأى أنه لا يمكن للمواطن أن يكون محايدا في قضية أساسية كاختيار نظام الحكم، وفق تعبيره.

