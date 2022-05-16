شؤون فلسطينية

في ذكرى النكبة.. اللاجئة "أم خطاب" تروي جمال يافا وكلها أمل بالعودة إليها

في ذكرى النكبة.. اللاجئة "أم خطاب" تروي جمال يافا وكلها أمل بالعودة إليها
الحاجة أم خطاب
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
"متنكرين بزي الجيش العراقي ووسط تصفيق من الجيران"، هكذا تخفى الإسرائيليون في غزوهم لفلسطين، حيث فتحوا نيران رشاشاتهم صوب الجماهير المُصفقة.

تروي لنا الحاجة أم خطاب صاحبة عمر الـ (88 عاماً)، تفاصيل النكبة وهي حزينةٌ: "لم نكن نعلم بأنهم إسرائيليون، كانوا متخفين بزي الجيش العراقي الذي يميزه الحطة الحمراء والعقال، ما خدع أهل الحارة والجيران فكانوا مهللين فرحين لم تكف أيدهم عن التصفيق، ولكن سرعان ما تفاجأنا بنيتهم السوداء التي بدأت بإطلاق النار علينا".

وتكمل: "لم تكف نيران الرشاشات شرها إلا وأصيب أخي بها وحُمل من قبل أصدقائه نحو البحر، صراخُ وبكاءُ أمي، جعلنا نلحق بهم مسرعين لمعرفة مصيره، وإذا بمراكب وسفن تحمل الهاربين نحو مدينة بور سعيد المصرية، التي لم يبقى لنا سبيل سوى هذا السبيل فهربنا والجميع".

وما أصعبها حينما رأت ذاك المشهد الذي لا يمكنها نسيانه، كانت على متن القارب، فتوفي ابن شقيقتها، وتوقف المركب عن السير، "فاضطررنا لرميه في البحر، كان مشهداً مؤلماً حين شاهدنا الطفل وهو يطفو، وتتقاذفه الأمواج".

وتبحر لنا في ذكرياتها قائلةً: "فور وصولنا لبور سعيد نُقلنا مجددًا نحو صحراء سيناء ومن ثم إلى مخيم المغازي في قطاع غزة، واستمر التنقل إلا أن وصلنا لمنطقة السرايا التي تواجدت به الخيام".

وتستمر معاناة اللاجئة أم خطاب التي بحثت عن الاستقرار ولم تجده سوى في غرفتين بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، شبابيكهم وأبوابهم من تنك السمنة دون توفر أي من خدمات الكهرباء والمياه، جالسين على الرمل مباشرة بحالة لا يرثى عليها ومليئة من الذل، وتجد "طوابير" من الناس التي خرجت بهدف تعبئة جرة مياه.  



وتضيف: "لم أشعر للحظة بأن هجرتنا ستكون طويلة لتمتد إلى اليوم، حكوا لنا جمعة وراح ترجعوا، وعلى هذا الأمل خرجنا وتركنا بيوتنا ولو كنا نعلم ذلك لما خرجنا ولو بالقوة، تركنا البيوت والمال والحال وهربنا حافيين بملابسنا وغيارنا فقط، وها نحن حتى الآن في بيت معسكر الشاطئ قاطنين".

ولسان المهاجرة أم خطاب يقول: "فلسطين مالك حزينة لا فيك فرحة ولا زينة، الأم في بلد والأب في بلد والأخ في بلد والأخت في بلد، والله يجازي الظالمين إلي خلونا مشردين ومفرقين، فلسطين ياما ماتوا فيكِ شباب كلهم على شانك في الجهاد، حنرجعلك يا فلسطين مهما طال البعاد".

وتستكمل: "فلسطين بتنادي أهاليها هيهم هيهم هيهم، لو لفيت العالم كله مش حتلاقي زيهم، يا فلسطين جاينلك جاين على أبوابك واقفين، على حدودك مرابطين".

وتأمل أم خطاب أن تكحل عيونها مجدداً برؤية يافا وشوارعها وحواريها القديمة، إذ إن التغييرات التي حصلت بفعل الاحتلال الإسرائيلي هي تغييرات شكلية، لا يمكنها تغيير روح وجوهر مدينة يافا العتيقة، مختتمة حديثها بالقول بلهجتها الفلسطينية: "اللي بينسى أرضه بينسى عرضه، وإحنا مش رح ننسى".

أخبار ذات صلة

كم ستبلغ قوة &#34;الزلزال&#34; الذي توعد به أبو عبيدة إسرائيل؟

كم ستبلغ قوة "الزلزال" الذي توعد به أبو عبيدة إسرائيل؟

لبنان: عمليات الفرز داخل مراكز الاقتراع ما زالت مستمرة

لبنان: عمليات الفرز داخل مراكز الاقتراع ما زالت مستمرة

ماذا نعرف عن سلاح &#34;ماتدور&#34; الذي استخدمته إسرائيل لاعتقال الدبعي في جنين؟

ماذا نعرف عن سلاح "ماتدور" الذي استخدمته إسرائيل لاعتقال الدبعي في جنين؟

الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين

الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين

أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

الدولار ما زال مرتفعاً.. طالع أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم لإثنين

الدولار ما زال مرتفعاً.. طالع أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم لإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في البيرة واعتقال شاب جنوب الأقصى

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في البيرة واعتقال شاب جنوب الأقصى

عصفور: خطوات استراتيجية يتم الإعداد لها داخل سجون الاحتلال

عصفور: خطوات استراتيجية يتم الإعداد لها داخل سجون الاحتلال

الاحتلال يفرج عن الأسير حازم الشراونة من دورا بالخليل

الاحتلال يفرج عن الأسير حازم الشراونة من دورا بالخليل

الوزير غنيم يؤكد على أهمية المضي قدمًا في المشاريع الاستراتيجية

الوزير غنيم يؤكد على أهمية المضي قدمًا في المشاريع الاستراتيجية

وقفة احتجاجية وشجب لاغتيال أبو عاقلة أمام السفارة الإسرائيلية في برلين

وقفة احتجاجية وشجب لاغتيال أبو عاقلة أمام السفارة الإسرائيلية في برلين

إحياء ذكرى النكبة في النمسا بدعوة من الأحزاب النمساوية الداعمة لفلسطين وفصائل العمل الوطني

إحياء ذكرى النكبة في النمسا بدعوة من الأحزاب النمساوية الداعمة لفلسطين وفصائل العمل الوطني

بلدية غزة تشرع برش مبيدات لمكافحة البعوض

بلدية غزة تشرع برش مبيدات لمكافحة البعوض

منوعات

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

عربي

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

العاهل الأردني يعزي أسرة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة ويدين الجريمة بحقها

العاهل الأردني يعزي أسرة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة ويدين الجريمة بحقها

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن