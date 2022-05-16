الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين



وبلغ عدد الفحوصات 3310 (باستثناء مدينة القدس)، أما نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين: الضفة الغربية 62.7%، قطاع غزة: 35.5%.















رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، من 8 إلى 15 أيار/ مايو 2022.وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: الضفة الغربية 116، قطاع غزة 11 ومدينة القدس 0 إصابة.وعلى صعيد حالات التعافي الجديدة، أفادت الصحة، بأن الضفة الغربية سجلت 74، قطاع غزة 6، ومدينة القدس 40 حالة.وفيما يخص حالات الوفاة الجديدة، سجلت الضفة الغربية حالة وفاة، وقطاع غزة حالة وفاة واحدة.