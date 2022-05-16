شؤون فلسطينية

الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين

الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، من 8 إلى 15 أيار/ مايو 2022.

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: الضفة الغربية 116، قطاع غزة 11 ومدينة القدس 0 إصابة.

وعلى صعيد حالات التعافي الجديدة، أفادت الصحة، بأن الضفة الغربية سجلت 74، قطاع غزة 6، ومدينة القدس 40 حالة.

وفيما يخص حالات الوفاة الجديدة، سجلت الضفة الغربية حالة وفاة، وقطاع غزة حالة وفاة واحدة.

وبلغ عدد الفحوصات 3310 (باستثناء مدينة القدس)، أما نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين: الضفة الغربية 62.7%، قطاع غزة: 35.5%.






أخبار ذات صلة

كم ستبلغ قوة &#34;الزلزال&#34; الذي توعد به أبو عبيدة إسرائيل؟

كم ستبلغ قوة "الزلزال" الذي توعد به أبو عبيدة إسرائيل؟

لبنان: عمليات الفرز داخل مراكز الاقتراع ما زالت مستمرة

لبنان: عمليات الفرز داخل مراكز الاقتراع ما زالت مستمرة

في ذكرى النكبة.. اللاجئة &#34;أم خطاب&#34; تروي جمال يافا وكلها أمل بالعودة إليها

في ذكرى النكبة.. اللاجئة "أم خطاب" تروي جمال يافا وكلها أمل بالعودة إليها

ماذا نعرف عن سلاح &#34;ماتدور&#34; الذي استخدمته إسرائيل لاعتقال الدبعي في جنين؟

ماذا نعرف عن سلاح "ماتدور" الذي استخدمته إسرائيل لاعتقال الدبعي في جنين؟

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين

أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

الدولار ما زال مرتفعاً.. طالع أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم لإثنين

الدولار ما زال مرتفعاً.. طالع أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم لإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في البيرة واعتقال شاب جنوب الأقصى

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في البيرة واعتقال شاب جنوب الأقصى

عصفور: خطوات استراتيجية يتم الإعداد لها داخل سجون الاحتلال

عصفور: خطوات استراتيجية يتم الإعداد لها داخل سجون الاحتلال

الاحتلال يفرج عن الأسير حازم الشراونة من دورا بالخليل

الاحتلال يفرج عن الأسير حازم الشراونة من دورا بالخليل

الوزير غنيم يؤكد على أهمية المضي قدمًا في المشاريع الاستراتيجية

الوزير غنيم يؤكد على أهمية المضي قدمًا في المشاريع الاستراتيجية

وقفة احتجاجية وشجب لاغتيال أبو عاقلة أمام السفارة الإسرائيلية في برلين

وقفة احتجاجية وشجب لاغتيال أبو عاقلة أمام السفارة الإسرائيلية في برلين

إحياء ذكرى النكبة في النمسا بدعوة من الأحزاب النمساوية الداعمة لفلسطين وفصائل العمل الوطني

إحياء ذكرى النكبة في النمسا بدعوة من الأحزاب النمساوية الداعمة لفلسطين وفصائل العمل الوطني

بلدية غزة تشرع برش مبيدات لمكافحة البعوض

بلدية غزة تشرع برش مبيدات لمكافحة البعوض

منوعات

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

عربي

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

العاهل الأردني يعزي أسرة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة ويدين الجريمة بحقها

العاهل الأردني يعزي أسرة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة ويدين الجريمة بحقها

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن