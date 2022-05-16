شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة





وانطلقت المسيرة من أرض الكتيبة غرب مدينة غزة، حتى مبنى الأمم المتحدة، وسط تنديد بجرائم الاحتلال بحق المقدسيين والضفة الغربية، ومطالبات من قبل الفصائل الفلسطينية بضرورة لجم الاحتلال الإسرائيلي الذي ينكل ويلاحق المقدسيين في القدس، خاصة بعد عملية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين قبل أيام.



وشارك في المسيرات ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، ووجهاء وممثلون عن قوى العمل الوطني والإسلامي رافعين علم فلسطين وشعارات الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال التي لم تتوقف بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، من رفح حتى رأس الناقورة.



بدوره قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان في الذكرى ال74 للنكبة: "نؤكد على تمسكنا بحق العودة حق مقدس فردي وجماعي لا يسقط بالإجراءات الاحتلالية، ونقول لشعبنا الفلسطينيين بأننا أقرب من أي مرحلة مضت من تحقيق حق العودة، بفعل قوة المقاومة وانتصار معركة (سيف القدس) التي تصادف الذكرى السنوية الأولى لها".



وقال رضوان: بأن "أي حماقة تمس المسجد الأقصى ستكون وبالاً على الاحتلال، أن المقاومة ستكون السيف والدرع الذي يدافع عن أبناء شعبنا الفلسطيني والاقصى، وعلى الاحتلال ان يعيد حساباته قبل أي ممارسات أو حماقة لأن الرد سيكون مزلزلاً".



من جانبه قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: "بالرغم من ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، فان الاحتلال فشل في كسر أبناء شعبنا الفلسطيني ولا يستطيع أن يثني الجهاد الإسلامي في دورها بالمقاومة الفلسطينية، و"أن المقاومة أقوى مما أي وقت مضى، واستطاعت أن تصنع معادلات جديدة توازن الرعب والردع مع الاحتلال خاصة بعد معركة سيف القدس، وهذا ما يؤكد أن الاحتلال يعيش رعباً حقيقياً وأن زواله أصبح قاب قوسين أو أدنى".



على خطٍ موازٍ، قال القيادي في حزب الشعب، د. وجيه أبو ظريفة: إن "هذا اليوم يعبر عن إصرار شعبنا في حقه في الوجود وفي الدفاع عن حقوقه، ودليل انه لن ينسى حقه و سيقاتل من اجل التحرير والعودة، وان استشهاد الزبيدي في جنين وقبله شيرين أبو عاقلة دليل قطعي ان أبناء شعبنا سيواصل في الصمود من أجل محاربة هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم".



وحذر الناطق باسم لجان المقاومة في قطاع غزة أبو مجاهد، الاحتلال من ارتكاب أي حماقة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني قائلاً: "رسالة الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة بأن هذا العدو أصبح أوهن من بيت العنكبوت، وأن المقاومة التي انتصرت في سيف القدس ستواصل من اجل ارغام العدو دفع ثمن ممارساته تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، لان وحدة مقاومتنا تؤهلنا للدفاع عن أبناء شعبنا بكل ما أوتيت المقاومة بكل قوة".















رام الله - دنيا الوطنشارك مئات المواطنين في غزة، يوم الأحد، بمسيرة حاشدة في الذكرى 74 للنكبة.