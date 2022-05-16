شؤون فلسطينية

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
شارك مئات المواطنين في غزة، يوم الأحد، بمسيرة حاشدة في الذكرى 74 للنكبة.

وانطلقت المسيرة من أرض الكتيبة غرب مدينة غزة، حتى مبنى الأمم المتحدة، وسط تنديد بجرائم الاحتلال بحق المقدسيين والضفة الغربية، ومطالبات من قبل الفصائل الفلسطينية بضرورة لجم الاحتلال الإسرائيلي الذي ينكل ويلاحق المقدسيين في القدس، خاصة بعد عملية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين قبل أيام.

وشارك في المسيرات ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، ووجهاء وممثلون عن قوى العمل الوطني والإسلامي رافعين علم فلسطين وشعارات الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال التي لم تتوقف بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، من رفح حتى رأس الناقورة.

بدوره قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان في الذكرى ال74 للنكبة: "نؤكد على تمسكنا بحق العودة حق مقدس فردي وجماعي لا يسقط بالإجراءات الاحتلالية، ونقول لشعبنا الفلسطينيين بأننا أقرب من أي مرحلة مضت من تحقيق حق العودة، بفعل قوة المقاومة وانتصار معركة (سيف القدس) التي تصادف الذكرى السنوية الأولى لها".

وقال رضوان: بأن "أي حماقة تمس المسجد الأقصى ستكون وبالاً على الاحتلال، أن المقاومة ستكون السيف والدرع الذي يدافع عن أبناء شعبنا الفلسطيني والاقصى، وعلى الاحتلال ان يعيد حساباته قبل أي ممارسات أو حماقة لأن الرد سيكون مزلزلاً".

من جانبه قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: "بالرغم من ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، فان الاحتلال فشل في كسر أبناء شعبنا الفلسطيني ولا يستطيع أن يثني الجهاد الإسلامي في دورها بالمقاومة الفلسطينية، و"أن المقاومة أقوى مما أي وقت مضى، واستطاعت أن تصنع معادلات جديدة توازن الرعب والردع مع الاحتلال خاصة بعد معركة سيف القدس، وهذا ما يؤكد أن الاحتلال يعيش رعباً حقيقياً وأن زواله أصبح قاب قوسين أو أدنى".

على خطٍ موازٍ، قال القيادي في حزب الشعب، د. وجيه أبو ظريفة: إن "هذا اليوم يعبر عن إصرار شعبنا في حقه في الوجود وفي الدفاع عن حقوقه، ودليل انه لن ينسى حقه و سيقاتل من اجل التحرير والعودة، وان استشهاد الزبيدي في جنين وقبله شيرين أبو عاقلة دليل قطعي ان أبناء شعبنا سيواصل في الصمود من أجل محاربة هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم".

وحذر الناطق باسم لجان المقاومة في قطاع غزة أبو مجاهد، الاحتلال من ارتكاب أي حماقة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني قائلاً: "رسالة الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة بأن هذا العدو أصبح أوهن من بيت العنكبوت، وأن المقاومة التي انتصرت في سيف القدس ستواصل من اجل ارغام العدو دفع ثمن ممارساته تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، لان وحدة مقاومتنا تؤهلنا للدفاع عن أبناء شعبنا بكل ما أوتيت المقاومة بكل قوة".


 


أخبار ذات صلة

كم ستبلغ قوة &#34;الزلزال&#34; الذي توعد به أبو عبيدة إسرائيل؟

كم ستبلغ قوة "الزلزال" الذي توعد به أبو عبيدة إسرائيل؟

لبنان: عمليات الفرز داخل مراكز الاقتراع ما زالت مستمرة

لبنان: عمليات الفرز داخل مراكز الاقتراع ما زالت مستمرة

في ذكرى النكبة.. اللاجئة &#34;أم خطاب&#34; تروي جمال يافا وكلها أمل بالعودة إليها

في ذكرى النكبة.. اللاجئة "أم خطاب" تروي جمال يافا وكلها أمل بالعودة إليها

ماذا نعرف عن سلاح &#34;ماتدور&#34; الذي استخدمته إسرائيل لاعتقال الدبعي في جنين؟

ماذا نعرف عن سلاح "ماتدور" الذي استخدمته إسرائيل لاعتقال الدبعي في جنين؟

الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين

الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين

طالع أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة اليوم الإثنين

أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

الدولار ما زال مرتفعاً.. طالع أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم لإثنين

الدولار ما زال مرتفعاً.. طالع أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم لإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

شاهد: مئات المواطنين يحيون الذكرى 74 للنكبة في غزة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في البيرة واعتقال شاب جنوب الأقصى

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في البيرة واعتقال شاب جنوب الأقصى

عصفور: خطوات استراتيجية يتم الإعداد لها داخل سجون الاحتلال

عصفور: خطوات استراتيجية يتم الإعداد لها داخل سجون الاحتلال

الاحتلال يفرج عن الأسير حازم الشراونة من دورا بالخليل

الاحتلال يفرج عن الأسير حازم الشراونة من دورا بالخليل

الوزير غنيم يؤكد على أهمية المضي قدمًا في المشاريع الاستراتيجية

الوزير غنيم يؤكد على أهمية المضي قدمًا في المشاريع الاستراتيجية

وقفة احتجاجية وشجب لاغتيال أبو عاقلة أمام السفارة الإسرائيلية في برلين

وقفة احتجاجية وشجب لاغتيال أبو عاقلة أمام السفارة الإسرائيلية في برلين

إحياء ذكرى النكبة في النمسا بدعوة من الأحزاب النمساوية الداعمة لفلسطين وفصائل العمل الوطني

إحياء ذكرى النكبة في النمسا بدعوة من الأحزاب النمساوية الداعمة لفلسطين وفصائل العمل الوطني

بلدية غزة تشرع برش مبيدات لمكافحة البعوض

بلدية غزة تشرع برش مبيدات لمكافحة البعوض

منوعات

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: في ذكرى النكبة..صفاء سلطان تغني لوطنها فلسطين

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

شاهد: نجوم لبنان يشاركون في الانتخابات البرلمانية الجديدة

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

المغنية العالمية بريتني سبيزر تخسر جنينها بعد شهر على إعلان حملها

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

بالصور: فخامة قصر الفنانة العالمية أديل..ثمنه 58 مليون دولار

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: قَصَة شعر غادة عبد الرازق الغريبة تثير استغراب الجمهور

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

شاهد: زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صاخبة

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

الوسط الفني في سوريا يفجع بوفاة فنان شهير

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

نجمة بوليوود عليا بهات في صور رومانسية مع زوجها رانبير كابور

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

شاهد: ابن رزان مغربي يخطف الأنظار

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تكشف عن عمرها لأول مرة

عربي

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

العاهل الأردني يعزي أسرة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة ويدين الجريمة بحقها

العاهل الأردني يعزي أسرة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة ويدين الجريمة بحقها

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن

اليمن.. إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن