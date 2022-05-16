غزة: قائمة حركة فتح تكتسح كافة المقاعد الستة في انتخابات نقابة المحامين

وأجريت أمس في قطاع غزة والضفة الغربية، عملية الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين، التي تقام كل ثلاث سنوات.





وتنافس في هذه الدورة بقطاع غزة، ثلاث قوائم انتخابية، وهي قائمة الشهيد ياسر عرفات، الخاصة بحركة فتح، وقائمة المستقبل التابعة للتيار الإصلاحي الديمقراطي، بالإضافة إلى قائمة فلسطين التي تتكون من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.



