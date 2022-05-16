غزة: قائمة حركة فتح تكتسح كافة المقاعد الستة في انتخابات نقابة المحامين
اكتسحت قائمة الشهيد ياسر عرفات (فتح)، فجر اليوم الاثنين، كافة المقاعد الستة في انتخابات نقابة المحامين بغزة.
وحصل كل من علي الدن على 1254، زياد النجار على 1178، ومظهر الحسنات، 1176 صوتاً، عبد العزيز الغلاييني 1113 صوتاً، صافي الدحدوح 1089 صوتاً، هالة الشريف 950 صوتاً.
وأجريت أمس في قطاع غزة والضفة الغربية، عملية الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين، التي تقام كل ثلاث سنوات.
وتنافس في هذه الدورة بقطاع غزة، ثلاث قوائم انتخابية، وهي قائمة الشهيد ياسر عرفات، الخاصة بحركة فتح، وقائمة المستقبل التابعة للتيار الإصلاحي الديمقراطي، بالإضافة إلى قائمة فلسطين التي تتكون من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكانت الهيئة العامة لنقابة المحامين، صادقت على التقارير المالية والإدارية المقدمة اليوم خلال عقد اجتماعها بحضور 1421 عضو من أصل 2579 عضو.
التعليقات