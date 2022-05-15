رأفت يطالب المجتمع الدولي بتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني







رام الله - دنيا الوطنحمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.وعبر في تصريح له، اليوم الأحد، عن أسفه لانتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية، وطالبه بوضع حد للاستعلاء الاسرائيلي وإفلات دولة الاحتلال من المحاسبة والعقاب ودعاه للعمل على تطبيق العدالة الدولية بتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة.وأشار رأفت إلى: "أن خروج أبناء شعبنا اليوم في مسيرات حاشدة لإحياء الذكرى الـ 74 للنكبة في مختلف أماكن تواجده سواء في مناطق الـ 48 وبالقدس وقطاع غزة والضفة الغربية وفي كل أنحاء فلسطين التاريخية تؤكد تمسكه بحقه في العودة واصراره على مواصلة كفاحه الوطني حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي الفلسطيني التي احتلت عام 1967".وأوضح: "أن إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" مازالت تمعن في مواصلة ظلمها التاريخي عبر ترسيخ مخططاتها المدروسة والمرتكزة على تهويد الحيز والمكان الفلسطيني وسرقة الأرض والتاريخ والرواية والثقافة الفلسطينية".وشدد على "أن النكبة مستمرة وأن الإجراءات والممارسات والجرائم والمجازر التي ارتكبتها اسرائيل منذ النكبة ومازالت ترتكبها حتى الآن لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله بكل أشكال المقاومة الشعبية في التصدي للاحتلال وأنه لن يكون أمن أو استقرار في المنطقة بدون إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وممتلكاتهم".وفي نهاية تصريحه طالب رأفت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ موقف جدي وفعلي وعاجل لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفي مقدمتها تطبيق القرار الأممي رقم 194 الذي أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها أبان النكبة عام 1948.