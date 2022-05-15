شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في البيرة واعتقال شاب جنوب الأقصى

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في البيرة واعتقال شاب جنوب الأقصى
مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع 45 إصابة بينها 7 بالرصاص الحي، وجرى نقلها إلى مستشفى رام الله، و13 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة حروق، وأخرى جراء السقوط، و20 إصابة اختناقا بالغاز، وذلك خلال مواجهات على المدخل الشمالي للبيرة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الأحد، في رام الله والقدس وطولكرم، بعد فعاليات شعبية بالذكرى الـ74 للنكبة.

وخلال المواجهات أصيب عشرات الشبان بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الذي أطلقه جنود الاحتلال.

 وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، شابا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وداهمت قوة من المستعربين منزل الشاب سلطان شويكي، قبل أن تقوم باعتقاله.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مناطق متفرقة في مدينة القدس، فقد اعتقلت الشاب محمد أبو عودة من مخيم شعفاط، عقب الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل به.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع اقتحام 109 مستوطنين المسجد وتدنيسه؛ بحجة إحياء ما يسمى "الفصح الثاني"، والذي يُصادف الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية.

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