الاحتلال يفرج عن الأسير حازم الشراونة من دورا بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير حازم الشراونة من منطقة دورا بمدينة الخليل بالضفة الغربية.وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال أفرج عن الشراونة، بعد 8 شهور من الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية.وجددت محكمة الاحتلال في شباط/ فبراير الماضي، الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الشراونة، دون توجيه أي تهمة له.واعتقلت قوات الاحتلال الشراونة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وقامت بالتضييق عليه، إلى جانب منع عائلته من زيارته، بحجة عدم حصولهم على تصاريح الزيارة.