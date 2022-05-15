الوزير غنيم يؤكد على أهمية المضي قدمًا في المشاريع الاستراتيجية



وأثنى المهندس غنيم في بداية اللقاء على دور بنك الاستثمار الأوروبي في متابعة المكون الخاص بمحطة التحلية المركزية، مشيداً بالتعاون المشترك الهادف إلى تطوير قطاع المياه والصرف الصحي.



كما تطرق اللقاء الى بحث عدداً من المشاريع تحتل أولوية لدى سلطة المياه و تستلزم توفي تمويل من نظم مياه وصرف صحي.



من جانبه أكد السيد ريبالي على أن مشاريع المياه والصرف الصحي تأتي ضمن اهتمامات بنك الاستثمار الاوروبي وسيتم بحث اولويات المشاريع لتحسين الوضع المائي و متابعة القضايا الخاصة بتنفيذ محطة التحلية المركزية.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأحد، على أهمية المضي قدما في الأعمال المناطة بمشروع محطة التحلية المركزية ليصبح المشروع واقعا ويسهم بتحسين الوضع المائي في قطاع غزة، جاء ذلك خلال لقائه مدير عمليات الإقراض في الاتحاد الأوروبي ودول الجوار السيد ليونيل ريبالي.