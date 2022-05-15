وقفة احتجاجية وشجب لاغتيال أبو عاقلة أمام السفارة الإسرائيلية في برلين

رام الله - دنيا الوطنأقام المركز الألماني-العربي للديموقراطية وحقوق الإنسان/ برلين،اليوم الإثنين، وبدعم من اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني والجالية الفلسطينية -برلين والاتحاد النسائي الأوروبي الفلسطيني ومؤسسات وجمعيات أخرى بوقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في برلين، وذلك للتنديد واستنكار عملية الاغتيال التي راحت ضحيتها شيرين أبو عاقلة.وبحسب المركز فإن المحكمة الألمانية في برلين قد أصدرت قرار بمنع المظاهرات المناصرة لفلسطين لمدة أسبوع حيث بدا المنع من يوم الجمعة السابق وحتى يوم الجمعة القادم وبذلك تمر ذكرى النكبة الفلسطينية في ١٥ أيار دون اي نشاط وتضامن يذكر في عاصمة اللجوء الفلسطيني برلين.والمبادرة التي أقامها المركز الألماني-العربي تم تلقفها من الجالية الفلسطينية في برلين ليعبروا بها عن إدانتهم لهذه الجريمة الحمقاء ويبعثوا رسالة لمن تضامن مع اللوبي الصهيوني وأصدر قرار الحذر بإقامه المظاهرات في ذكرى النكبة إنكم لن تستطيعوا إسكات صوتنا وها نحن هنا نصرة لفلسطين ولشهيدتنا شيرين.