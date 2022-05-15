إحياء ذكرى النكبة في النمسا بدعوة من الأحزاب النمساوية الداعمة لفلسطين وفصائل العمل الوطني

رام الله - دنيا الوطناحتشد المئات من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، اليوم الأحد، في العاصمة النمساوية فيينا وبحضور مميز لعدد من القنوات الإعلامية والتلفزيونية لتغطية إحياء للذكرى الرابعة والسبعون للنكبة وتنديدا باغتيال شيرين أبو عاقلة.وألقى رئيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني في النمسا هيثم عورتاني كلمة أكد فيها "أن معركة سيف القدس ما زالت مستمرة، وان القدس ومقدساتها خط احمر لا يمكن تجاوزه، وأنه من حق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال أن يقاوم المحتل بكل الوسائل التي كفلتها له القوانين الدولية، لدحر الاحتلال عن أراضيه ولإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعدم تمكين الاحتلال من تهويد القدس وتغيير الواقع لفكرة الدولة اليهودية".وأكد عورتاني "أنه لا اعتراف بالكيان المحتل ولا لاتفاقيات أوسلو المشؤومة ولا للتنسيق الأمني المشبوه ولا لاتفاقيات باريس وتبعياتها الاقتصادية والأمنية ولا للانقسام المقيت والعودة للوحدة الوطنية صمام الأمان لنضال شعبنا لإنجاز حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وطالب المجتمع الدولي بفضح الازدواجية في المعايير الأمريكية في التعامل مع قضيتنا الوطنية العادلة.وأضاف بأن الدول العربية يجب أن تطرد السفراء الإسرائيليين من بلدانهم والتراجع عن التطبيع.